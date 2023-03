El Unionistas suma tres puntos de oro y sale del descenso (1-2)

Al bronce que corona la tumba de Camarón —su figura reposa sobre una sillita de esparto— se le esboza una mueca en la cara cuando juega el CD San Fernando. Los sones inmarchitables de ‘La leyenda del tiempo’ que brotan cada previa en el estadio de Bahía Sur perfuman toda la Isla. Y muy especialmente el cinturón del campo Iberoamericano, donde se encuentra el enterramiento del cantaor gitano: una vía del tren y los cuatro carriles de la CA-33 separaban el campo donde jugó al Unionistas del lugar donde reposa el cuerpo de José Monge desde hace ya 31 años. Los aficionados locales acompasan con las palmas y un leve susurro los versos de Lorca, que son sin duda su himno. Luego llegan las palmas de tango para dar la bienvenida al partido.

Cuando Campos Salinas pitó el comienzo del choque, el Unionistas ya se había impregnado del ambiente que allí se respira y salió a partirse la camiseta. Sin excusas. El equipo de Ponz —que repitió el once de la semana anterior— no negoció con el San Fernando. Y le acosó y se dejó acosar en un baile sin corsés. En un parpadeo el conjunto de Pablo Alfaro ya sumaba cinco córners a su favor. No hubo uno solo en el que sufriera Salva de la Cruz. Sí lo hizo en un remate de Toni Gabarre tras una gran acción personal de Chaira, rondando la media hora de juego. Y más cuando el Sergio Ayala se elevó sobre la defensa de Ponz para deletrear un cabezazo de manual que leyó perfectamente Salva para blocar.

Entre ataque y ataque del San Fernando, Chapela y Beneit hacían de las suyas en la línea de flotación de la defensa del excapitán del Sevilla —que no está hecha a su imagen y semejanza vamos, que no son tipos duros—. En una de esas a Lanchi sufrió un cortocircuito y barrió del suelo a Beneit en tres cuartos de campo. Mientras el mediapunta gaditano ululaba sobre sí mismo retorcido de dolor, Juampa Barros ya tenía la idea en la cabeza y el balón bajo su brazo izquierdo. El extremo zurdo acomodó el balón con mimo en el punto en el que le dijo Campos Salinas que había sido la falta, cogió una leve carrerilla y se sacó un zapatazo sorprendente. No voló muy alto ni cogió una gran comba para sobrepasar la barrera, pero el caso es que lo hizo. Y también a un Fassi que esperaba el centro al área más que otra cosa. Cuando quiso rectificar (de la manera más heterodoxa que se le pasó por la cabeza) el balón ya estaba en la red.

Con el marcador a favor el Unionistas mostró una cara desconocida en las 26 jornadas anteriores de Liga: fue valiente. Nada de acularse sobre su propia área y especular con el marcador. Es que el conjunto de Ponz llegó a gustarse por momentos, olvidados completamente de la pelea por los puestos de descenso.

El Bahía Sur no estaba para fiestas en el descanso y puso el mute en sus altavoces. Eso hizo que nada cambiara en vestuarios: los dos equipos salieron exactamente igual que habían acabado el primer periodo. Y el Unionistas ya no es que tuviera el balón, sino que sumaba ocasiones. De hecho, si no llega a ser por los asistentes el Unionistas habría sido capaz de imponer su propia música en casa de Camarón —el segundo de los dos goles anulados era de VAR, para sacar a todos de dudas—. El caso es que por hache o por be el choque llegó con el 0-1 a su recta final. El Bahía Sur volvía trataba de armar tangai a base de palmas, como animando a los suyos: Chaira lo entendió a la perfección. Lo que le pedía su gente y lo que iba a hacer Gabarre jugando de espaldas. El zapatazo que se soltó se encontró con la pasividad de la zaga del Unionistas, y con las dudas de un Salva de la Cruz, al que se le escurrió el balón entre las manos. Como el empate era a todas luces injusto, Losada lo arregló en la siguiente acción: se coló por la banda izquierda haciendo la guerra por su cuenta; y cuando pisó área no anduvo ni levantando la cabeza, se soltó un tremendo zurdazo para superar a Fassi, hacer justicia y sacar al Unionistas de los puestos de descenso.