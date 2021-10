El Unionistas sigue invicto y líder tras empatar con el Valladolid B (0-0)

El Unionistas sigue líder e invicto en esta Primera RFEF. El conjunto de Dani Mori sumó un punto en los Anexos del José Zorrilla tras empatar 0-0 con el filial pucelano. Tras una primera parte espesa, el Unionistas dio un paso adelante en busca de su quinto triunfo, que no llegó.

La primera mitad en nada se pareció a la de la jornada precedente ante el Deportivo de La Coruña, pese a que Dani Mori repitió el once. Fútbol control, a la espera tras la mata de las líneas exactas y bien tiradas. No sufrió el Unionistas pero tampoco tuvo el balón ni ocasiones. Una falta lateral lanzada por Nespral y dos remates no claros de Espina y De la Nava fueron las tres ocasiones que sumaron los visitantes.

Mori pegó un cambio de timón tras el descanso: metió de un golpe a Pitu Doncel, Mandi y Cris Montes en busca de una reacción de juego, que costó en llegar. Hasta que el crono no superó el minuto 60 de partido el equipo de Dani Mori no logró conectar ese fútbol eléctrico que le tiene líder en solitario del Grupo I de la Primera RFEF.

Una jugada de taco entre Pitu Doncel y Marín que no encontró rematador fue el inicio del paso adelante (o dos) en busca del triunfo. Estos dos jugadores más Cris Montes firmaron una jugada de trenza que la defensa del Valladolid Promesas, ya colgada del larguero, repelió tras el remate final de Íñigo Muñoz. El córner que vino a renglón seguido lo remató a placer Acosta, sin embargo no encontró fuerza por el giro de cuello...

Tampoco el disparo cruzado que cinco minutos después hizo en escorzo un Jesús de Miguel que acababa de entrar. Llegados a este punto Baptistia dio su propio cambio de giro y el Valladolid Promesas recuperó el dominio ahora en modo toma y daca; tuvo la ocasión de ganar el partido el filial pucelano con un remate a bocajarro de Palomeque ante el que Salva de la Cruz nada podía hacer: el balón se marchó fuera de palos a cámara lenta.

No entró y el Unionistas salvó todo lo que tenía que salvar: el liderato y la condición de invicto.