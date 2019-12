El Unionistas se lleva un derbi clave frente al Guijuelo (2-1)

El Unionistas se llevó un derbi clave por salir de los puestos de descenso. El conjunto de Luaces firmó una remontada en el segundo tiempo con goles de Góngora, de penalti, y Romero hasta alcanzar los 15 puntos en la tabla, que le devuelven de pleno a la pelea por salir de la zona de roja, aunque conservará una jornada más el puesto de ‘farolillo rojo’.

La ‘enésima’ revolución en el once de Luaces (entró Santos en el centro del campo; Guille Andrés pasó a la banda derecha y Javi Navas al banquillo) le dio al Unionistas el balón, el control del primer tiempo. Al Unionistas le costó un cuarto de hora traducir ese dominio en ocasiones; pero cuando superó esa berrara las tuvo claras. Una contra de De la Nava con Grande que acabó desecha en la frontal, más por las malas decisiones de los puntas del Unionistas que otra cosa, hizo las veces de cambio de chip. La siguiente fue clara: un centro de Romero desde el costado derecho la remató Guille Andrés a la segunda. Iván Pérez puso la pierna para taponar el gol. Hasta la ocasión el Guijuelo se defendió con solvencia; sin sufrir. Recibida la ocasión se estiró. Y se asomó al área de Brais para golpear de verdad: Cristóbal le había ganado a Santos la espalda y de ahí vino el córner en el que Lara, en jugada de pizarra pura y dura, adelantó a los chacineros, que tan el gol siguieron a lo suyo. El Unionistas no se dolió, siguió a lo suyo. Acto seguido, de hecho, tuvo la más clara del primer tiempo en las botas de Góngora: repelió Vallejo con los pies (min.22). Al Unionistas le volvió a costar, como en el primer cuarto de hora, el remate. Hasta los compases finales del primer periodo no volvió a intentarlo: primero fue un derechazo de De la Nava desde la frontal, luego un córner de Góngora que se pasó sin rematador de costa a costa, pese a que hasta tres efectivos de Las Pistas lo intentaron.

El segundo tiempo se abrió con un disparo cruzado de Espina que se estrelló en el lateral de la red. El Unionistas le devolvió la del primer tiempo al Guijuelo: la ocasión que vino a continuación acabó en gol. Antes del tanto del empate hubo una falta de Góngora que sacó Vallejo como pudo y que acabó en la mano de Carlos Rubén. Penalti. El extremo zurdo no falló desde los once metros. El Guijuelo dio un paso adelante como restándole importancia al golpe encajado. El Unionistas siguió a lo suyo a través de las galopadas de Romero. Que encontró el premio del gol en el minuto 60 tras aparecer en el rechace del zambombazo que Guille Andrés estrelló en el larguero. Dado la vuelta el choque, el Unionistas tuvo dos claras para sentenciar. En las dos se encontró con un Vallejo espectacular. Firmó dos paradones. El Guijuelo achuchó en los compases finales pero no encontró el gol. Y el derbi se quedó en Las Pistas.