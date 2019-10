El Unionistas se hunde: ya es farolillo rojo de la Liga (1-2)

El Unionistas es el farolillo rojo del Grupo II de la Segunda B tras haber caído en Las Pistas en la décima jornada frente al que, hasta ahora, era el último clasificado: el Arenas de Getxo, que logró su primer triunfo del curso a costa de un muy pobre Unionistas, que suma ya seis jornadas sin ganar y que ha sumado dos de los últimos 18 puntos.

En la primera parte el Unionistas arrancó con mordiente: el dibujo del 4-4-2 de Roberto Aguirre iba encaminado a ello –y más con la entrada de Garrido en el once-. De ese fulgor inicial llegó el tanto de David Grande que abrió el marcador: Álvaro Romero arrastró el juego al costado izquierdo, casi a la línea de fondo, para después retrasar el balón a modo a Góngora para que pusiera el balón al corazón del área. El ‘9’ se quedó solo ante Carrio, ante la duda de entrar o salir de la defensa del Arenas de Getxo, y no falló. Con el marcador a favor el Unionistas aguantó el pistón inicial unos diez minutos más: a base de juego parado puso coto a la meta vasca; la defensa sacó bajo la línea de gol un testarazo que buscaba la escuadra de Góngora. Sin premio pese a la reiteración, el Unionistas comenzó sin un por qué a dar pasos atrás, a ceder espacio con un Arenas que cogió aire y se levantó de la lona. Primero dominó el balón, después tiró diagonales con éxito –del costado derecho hacia el izquierdo- y con estas bases cimentadas comenzó a probar a Brais: Theo, Ibarbia y Unai –la más claras tras anticiparse a un estático Pedro López a las puertas del área pequeña- lo intentaron antes de que la jugada de tiralíneas acabara con el premio del gol: Zarzo ponía el 1-1 con diez minutos por jugarse. No dieron más de sí los primeros 45 minutos.

La segunda parte no tuvo ese momento de arrancada: el primer cuarto de hora del Unionistas fue más plano que otra cosa. Como esperando a que el reloj marcara arrebato. El problema que se encontró el conjunto de Aguirre es que en el minuto 60 –justo tras tener que retirarse lesionado en el rostro Javi Navas, que puso rumbo al Complejo Asistencial en ambulancia- se encontró con lo que no esperaba: un gol del Arenas de Getxo. El centro nació desde el costado derecho hacia el corazón del área, la zaga del Unionistas esperaba mansa atajar el balón, pero Parra apareció desde atrás para anticiparse a todos y poner el 1-2. Quedaba media hora; y ni con esas salió la garra. Pesaron más los miedos que otra cosa. Un remate de Grande forzado al filo del área pequeña, y un lanzamiento de falta de Portilla que se estrelló en el palo en el 90 fueron el pobre bagaje ofensivo con el marcador en contra... Y así el Unionistas cayó, y cayó al ‘farolillo rojo de la tabla’.