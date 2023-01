El Unionistas se apoya en el Reina Sofía para sacar tres puntos clave (1-0)

A diez minutos para las 19:00 horas de este sábado el cielo se encendió crepuscular [tonos entre rojos y anaranjados] al otro lado del Tormes. Flameante la caída del sol, como las gradas del Reina Sofía, especialmente el Fondo Oeste.

“¡No te rindas porque hay un fondo que muere por ti!”, le cantaron al Unionistas de salida. El once revolucionario de Casañ [más por nombres que por el dibujo] hizo suyas de salida las llamas del cinturón de las gradas.

El deja vu hacia la temporada pasada se hizo evidente. No hubo balón dividido que no cayera del lado albinegro: los jugadores del Pontevedra caían fundidos en la disputa. Y más allá de eso: una contra a caballo entre los minutos 3 y 4 fulminó al Pontevedra en bloque. El dibujo que trazó el balón fue el de una centalla hacia el segundo palo de Cacharrón: donde esperaba Juampa tan cómodo y confiado como fuera de la electricidad que llevaba la acción, que así le salió de mordido y fuera de foco el derechazo. “¡Ohh!”, se tiró de los pelos del Reina Sofía.

No tuvo una tan clara el conjunto de Casañ en el primer tiempo, ni tampoco tanta posesión como la que acumuló en ese primer tramo del partido. El Pontevedra, con el paso de los minutos, se hizo con el balón e intimidó a Alberto Sánchez con llegadas de tragar saliva a centro de Oier Calvillo, que fue un cañón por la banda.

Con la grada ahora de cara en el segundo tiempo el Unionistas avivó la llama a fuego vivo. El “vamoooos” de salida atronó como no lo ha hecho ningún otro grito este curso lanzado desde ese mismo fondo.

El guion fue calcado. Hasta la ocasión clara, que ahora no perdonó Óscar Sanz. El rechace le cayó de la nada en pleno intento de presión alta y no lo dudó: duro, abajo, pegadito a la cepa del poste derecho de Cacharrón que se estiró para nada. La onda expansiva del gol llego hasta la torre de la Catedral Nueva, tan nítida por la iluminación artística pese a los dos kilómetros de distancia.

El Unionistas no se afogonó, como había sucedido en el primer tiempo, y fue con todo a matar el partido, algo que no consiguió pero que tampoco le hizo falta. De hecho, sino no lo logró fue, entre otras cosas, por el paradón que firmó Cacharrón a De Miguel en el mano a mano [como la del Dibu Martínez en la final de Catar].