El Unionistas se aferra al ‘Factor Cádiz’ para el choque frente al Linense

El cambio de orientación de los Grupos de la Primera Federación (de la división diagonal a la Este o Oeste) le cambió el pie al Unionistas. El fútbol andaluz era una veta por explorar; que se ha demostrado clave en las cuentas por la salvación del Unionistas; especialmente, en el caso de la provincia de Cádiz.

Pese a que lo primero que se vio en los despachos de la calle Badajoz fueron los gastos en viajes —y no era para menos, al sumar más de mil kilómetros de ida y vuelta a San Fernando, La Línea de la Concepción y Algeciras—, lo cierto es que en aquél fútbol se fraguaron los dos máximos goleadores de la plantilla de Dani Ponz: Iván Chapela (Chiclana de la Frontera) suma cinco tantos; mientras que Raúl Beneit (Cádiz capital) suma cuatro; y ante los rivales de aquella tierra en Primera Federación (a saber: RB Linense, San Fernando y Algeciras) el Unionistas ha sumado 9 de los 33 puntos que tiene. Es que, de hecho, no he cedido un solo choque ante los equipos gaditanos: suma dos victorias y tres empates. Ante la RB Linense cierra el conjunto del Reina Sofía el círculo mañana mismo (19:00 horas).

“Tanto a Iván como a mí se nos está dando bien la temporada. Y ojalá acabe siendo mejor de lo que nos está resultando a nivel personal y eso será la consecución de los objetivos deportivos, se sincera Raúl Beneit antes de hace un inciso: “Nos hemos aclimatado bien, pero este clima no es el de Cádiz...”, dice justo antes de soltar un naturalísimo no vea con ese marcado acento gaditano cuando repasa las cuentas de lo que ha hecho su equipo ante los equipos de su tierra: “Se nos están dando bien. No es porque los conozcamos o no, sino porque hemos hecho un buen trabajo que esperamos rematar esta semana ganando al Linense. La semana pasada logramos ante el San Fernando tres puntos muy, muy importantes y estamos en la pomada en una situación mucho mejor que antes de ese partido. Sabemos que las dos victorias con las que llegamos al partido de este sábado son muy importantes, y queremos cerrar este último ciclo antes de un exigentísimo mes de abril con tres puntos. Sería importantísimo, además es que le ganaríamos el golaveraje, que cualquiera sabe, ahora mismo estamos peleando por la salvación con ellos. Por eso insisto, es el mes de apretar el acelerador y todo empieza por el Linense, a ver si se da igual de bien los equipos de Cádiz como hasta ahora”, explica el ‘recuperado’ mediapunta andaluz: “Lo he dicho muchas veces: cada entrenador tiene su forma de entender y ver el fútbol y cree que hay ciertas posiciones para determinados jugadores. Casañ me veía más apto desplazado a la banda y ahora con Dani Ponz estoy en posiciones más centrales, que por mi trayectoria es donde más he jugado y rendido. Y, en este sentido, la verdad lo agradezco”.