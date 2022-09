El Unionistas recibe al Linares sin excusas por jugar en Las Pistas

El entrenador del Unionistas, Raúl Casañ, defendió este viernes que no hay ningún tipo de excusa por jugar el domingo en Las Pistas ante el Linares y no en el Reina Sofía.

“Hemos entrenado un día allí esta semana y, aunque todos queremos jugar en el Reina Sofía, tenemos que ir a Las Pistas y jugar allí. El campo está bien”, explicó el técnico del conjunto salmantino, mientras que insistió en que ve ‘normal’ el estado del césped y que no hay ningún tipo de excusa de cara al partido ante el Linares de mañana a las 12.00 horas.

Eso sí, Casañ advirtió de que al ser las dimensiones algo más reducidas que las del Reina Sofía sus jugadores deberán estar más pendientes de las segundas jugadas y de los balones disputados.

En cuanto al capítulo bajas de cara a la segunda jornada de Liga, Casañ explicó que “la de Borja es segura y depende, pero puede irse hasta dos meses”. “El resto podrían estar todos. Vamos a esperar al último entrenamiento. Losada tuvo una pequeña microrrotura y va poco a poco y no queremos forzar con su caso. Lo de De Miguel no puede ir a más”, describió.

El entrenador del Unionistas dejó además la puerta abierta a alguna llegada fuera del mercado de fichajes de jugadores sin equipo.

Por último, sobre la polémica salida de la Liga del Dux, Casañr fue crítico. “No me he preocupado ni un segundo en ello. No puedo hacer nada en algo así. Se han hecho las cosas mal desde el principio y todo lo que hagan ahora no va a estar bien. La cagada ya está hecha”, explicó.