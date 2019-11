Derrota del Unionistas en Lezama ante el Athletic B, líder de la categoría. El Unionistas comenzó con el todo en contra el partido y es que en el 20 un riguroso penalti en contra puso por delante al Athletic B con gol de Morcillo. En el 30 Diego González tuvo un mano a mano ante Ezkeita que el meta local sacó de forma salvadora.

En la segunda mitad, nada más comenzar, en el 48 empató el equipo de Jabi Luaces. Misil de Góngora que no puede blocar Ezkeita y Diego González con la caña puesta pesca el empate. El Athletic B en el minuto 60 se ponía de nuevo por delante por medio de Baqué pero el Unionistas no tiró la toalla y puso en aprietos al líder. Incluso tuvo un penalti a favor en el 71 pero Grande no pudo marcar tras paradón de Ezkeita. Pese a todo el Unionistas hacía sufrir al Athletic B, líder de la categoría, y solo los vascos respiraron tranquilos en el 82 cuando Luengo hacía el tercero para los vascos.

El último con el que los locales han conseguido el 4-1 ha llegado en el tiempo de descuento de la mano de Antonio Salado.