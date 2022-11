El Unionistas pierde ante la Cultural tras un pésimo inicio (2-0)

Derrota del Unionistas que salió dormido y a los 13 minutos ya estaba en la lona con dos goles en contra. Los salmantinos fueron claramente de menos a más pero no fueron capaces de volver a meterse en el encuentro. Con esta segunda derrota consecutiva se acercan peligrosamente a la zona de descenso a Segunda Federación.

La salida de un equipo a un partido suele marcar mucho las intenciones del mismo y el Unionistas este sábado en el Reino de León saltó al terreno de juego tarde para acabar pagándolo caro. La Cultural Leonesa tenía claro que debía ir desde el minuto 1 a por la portería de Salva de la Cruz y así fue.

En el 5 Percan avisa con un mano a mano del que sale ganador Salva. El resultado en la siguiente jugada con los mismos protagonistas fue distinto, debido a que en el minuto 7 Percan controla dentro del área un centro y fusila al meta del Unionistas. Mal arranque del Unionistas, pro que fue a más cuando en el 13 Kevin Presa se planta solo en el área salmantina y sortea con su disparo la salida de Salva. No habían pasado 15 minutos y el cuadro salmantino estaba en la lona.

Los pajaritos rondaban la cabeza del Unionistas y la Cultural Leonesa oliendo la sangre quería y buscaba el tercero. Lo tuvo Alarcón en el minuto 21 y el choque llegó a la primera media hora con un dato demoledor. La Cultural Leonesa dominaba la posesión 61-39%.

No obstante, fue a partir de una horrorosa primera media hora cuando el cuadro de Raúl Casañ empezó a salir de la cueva y a ser el equipo que querían ser. Los salmantinos acumulaban llegadas, saques de esquina a favor y David Vicente tuvo una ocasión con una falta al borde del área. Tarde, pero el Unionistas ya competía en el choque de ayer en el Reino de León, un estadio que tradicionalmente no se le da mal pero que ayer no era uno de esos días.

En el segundo tiempo el cuento cambió y fue el Unionistas el que dominaba, atacaba y vivía en campo rival. En el minuto 53, Chapela, de cabeza, tuvo el 2-1 pero su remate se fue por poco. En el 60 David Vicente mandaba un misil al palo que hacía temblar la portería leonesa. Ahora la Cultural Leonesa ya tenía más dudas y se notaba en que cada vez tenían menos el balón y respiraban más cerca de su portería ante el empuje de los salmantinos.

A falta de 20 minutos, Raúl Casañ con un triple cambio oxigenaba el once y lanzaba un mensaje desde de la banda para ir a meterse en el encuentro. Pensaba el valenciano en la banda que vaya lástima haber comenzado tan mal la primera parte, ya que después su equipo estaba bien sobre el terreno de juego del Reino de León.

Los leoneses habían cedido el balón a los salmantinos y miraban el reloj para que pasara más rápido. Los de Casañ tocaban casi a placer, pero no mordían en los metros finales, por lo que se acercaban a la derrota peligrosamente. Si no se hubiera perdido la pasada jornada en casa ante el Talavera, que llegaba colista, este resultado no sería preocupante, pero con ese peso en la mochila no sumar ayer acerca a los de Casañ a la zona de la quema.