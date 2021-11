El Unionistas pide a la RFEF jugar de día para evitar sus problemas de iluminación

El Unionistas ha pedido a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) poder jugar con luz natural para eludir sus problemas con la iluminación en el Reina Sofía. El club salmantino la semana pasada ya cursó la petición formal a la Federación para poder cambiar el horario del choque ante el Badajoz de este sábado a las 19.00 horas, según confirmaron fuentes del club a este diario.

La petición del Unionistas es no jugar de noche y esperan que la Federación acceda a cambiar el horario del partido o a primera hora de la tarde, a las 16.00 horas, o el domingo por la mañana a las 12.00 horas. Esta temporada ya se han dado precedentes de este tipo con varios equipos, entre ellos el Tudelano, que arrastra también problemas en la iluminación en sus instalaciones cuando los partidos se disputan sin luz natural. El Tudelano, en el mismo grupo del Unionistas, ya ha cambiado en dos ocasiones sus horarios para no jugar de noche (ante el Racing de Ferrol y Talavera), pero en la tercera petición ante la Cultural Leonesa ya se encontraron con el no de la Federación, según explican fuentes del club de Tudela.

El Badajoz también está a la espera de la decisión de la RFEF, ya que el club pacense ha pedido entradas para sus aficionados al Unionistas, pero el club salmantino no les ha podido dar todavía las localidades solicitadas ya que no está asegurado que el encuentro sea a las 19.00 horas del sábado como en un principio está previsto.

El Unionistas confía en que llegue la contestación de la RFEF lo antes posible para poder organizar el encuentro. Los salmantinos ya han jugado en dos ocasiones con luz artificial y en los dos encuentros se detectaron carencias en la iluminación del campo que además afectó a la retransmisión por televisión. Footters, que se ha hecho con todos los derechos de la Primera RFEF, necesita una iluminación mínima para poder ofrecer los partidos de una competición por la que ha pagado.