El Unionistas necesita permiso exprés de Villares para unas gradas con las que quiere llegar a 10.000 espectadores

El Unionistas ya tiene el sí de la Junta de Seguridad para jugar en Las Pistas ante el Real Madrid pero lo que no tiene todavía es permiso para la instalación de las gradas supletorias. Ese visto bueno corresponde al Ayuntamiento de Villares.

El Ayuntamiento de Salamanca, como propietario de esa ‘casa’, y el Unionistas, como inquilino, pueden pedir el permiso de la ‘reforma’ al Ayuntamiento de Villares. A las 13.30 horas el Unionistas todavía no había podido cumplimentar el trámite de meter por registro la petición. El plazo acaba a las 15.00 horas. Si el club salmantino consigue proponer el proyecto de forma oficial sería el arquitecto del Ayuntamiento de Villares el que tendría que estudiar y aprobar, en caso de que cumpla todo. Después, para acelerar el proceso, a través de una resolución de Alcaldía se podría dar viso bueno urgente este mismo viernes.

Hasta que este proceso no se produzca no se puede comenzar la instalación ya que podría personarse la Guardia Civil a pedir el permiso de obra y en caso de no tenerlo detendrían la puesta de las gradas supletorias.

La empresa que hará la obra ya tiene todo listo y los operarios que van a llevar a cabo la reforma exprés están viajando ya a Salamanca. Insisten que comenzando este sábado terminarán el martes y apuestan por un aforo final de unos 10.000 espectadores.