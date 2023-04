El Unionistas logra la salvación virtual tras ganar (0-1) en Talavera

Las cuentas eran claras. De hecho Dani Ponz las había puesto sobre la mesa sin disimulo más de una vez. “Nos hacen falta seis puntos más. Dos partidos más”, afirmó hace dos fines de semanas. El triunfo de Balaídos previo (tres de esos puntos sumados) no dejaba mucho a la imaginación: una victoria en El Prado ante el Talavera de la Reina daba los 45 puntos, que virtualmente aseguran una tercera temporada seguida en Primera Federación –y por sexta, que se dice pronto, en la categoría de bronce–. Para más inri el propio técnico valenciano tan solo 48 horas antes había advertido que era el colista “pero...”.

Pues bien, al técnico valenciano (como ya le había pasado a Raúl Casañ en la lejana jornada 12ª, hace cinco meses) le dio una especie de ataque de entrenador. La baja de Nespral por la roja salvadora vista ante el Celta de Vigo B le cambió los esquemas. Tanto, que de repetir dos veces seguidas el once pasó este domingo a introducir no solo el cambio obligado por la baja del todocampista asturiano, sino otros tres más. Ramón Blázquez, Borja Díaz, Beneit y Neskes llamados a la titularidad. Tanto cambio (pese a que el dibujo siguió siendo el mismo) como que no le sentó bien al equipo, que estuvo sometido por el colista del Grupo 1 durante, prácticamente, 40 minutos. Ahí estaba ese “pero...” de la previa. Zanelli, Escudero, Souleymane, uno detrás de otro fueron desfilando por las inmediaciones del área para probar fortuna ante la meta de Salva de la Cruz, que resoplaba fuerte a cada disparo. Porque no paraban de probarle, para empezar, y porque ninguna de esas acciones veía puerta, para seguir. De toda esa gavilla de remates, el más claro fue el que tuvo Ramos en el minuto 26 a la salida de un córner lanzado por Zanelli. Es que su cabezazo tocó el travesaño.

Sin cambiar nada, el Unionistas logró sacudirse la presión en los últimos cinco minutos no sabe muy bien cómo. Una llegada de Beneit en falso (había fuera de juego) le cambio el paso al choque, porque le metió el miedo en el cuerpo al colista más que otra cosa. ¿El subconsciente de estar hundido en puestos de descenso? El caso es que en la segunda llegada pudo haber llegado el primer tanto del Unionistas sin haber hecho prácticamente nada. Losada tuvo un mano a mano con Biel Ribas tras una acción made in Óscar Sanz (recuperación y entrega rápida al ariete madrileño), que después no supo resolver la acción ante la salida valerosa del exarquero de la unión, que le ganó el pulso con el pie.

El tiempo de descanso le sirvió a Dani Ponz para enmendarse y hacer cierto lo dicho durante la semana. De la Nava por un Neskes errático. Fue la noche y el día. Equipos radicalmente distintos con un solo cambio. Tanto, que en los tres primeros minutos el Unionistas no soltó el balón; y después de trenzar y trenzar encontró el premio del gol. El desmarque de Jon Rojo lo interpretó a la perfección el equipo, que dejó sólo al vasco ganar la línea de fondo para después entregarse a su profundidad. El centro al corazón del área fue delicioso. El remate de Chapela apareciendo como un ’9’ puro impepinable. Los tiempos del cabezazo se dibujaron exactos para desesperación de Biel Ribas y el Talavera, que en un parpadeo se veía una vez más por detrás en el marcador.

Con el resultado a favor y los puntos de la salvación virtual ya en la mano; el Unionistas pasó a contemporizar. A jugar con el crono y con la ansiedad del Talavera de la Reina; que trató de seguir a lo suyo como si el resultado siguiera siendo de 0-0 (que obviamente era que no). Souleymane tuvo otro remate más o menos claro desde la frontal; fue la última que tuvo el ariete de Dakar en el choque antes de ser sustituido. El aviso, y por si quedaba alguna duda de que este resultado le valía y mucho a Ponz y a todo el Unionistas, tuvo la respuesta de un doble cambio en la escuadra del Reina Sofía: músculo por la banda derecha con Juampa Barros y Fran, por el goleador Chapela y Ramón Blázquez, para aguantar media hora. Algo que hizo casi sin despeinarse. Después entraron Unai Veiga y Ahn para acabar de sellar el triunfo. El sexto con Ponz en el banquillo en 8 encuentros. Y lo que es más importante, 18 de 24 puestos en juego. 45 en la tabla. La salvación virtual, que era el primer objetivo. Y ya está cumplido.