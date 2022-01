El Unionistas jugará como en casa en Zamora

La invasión de aficionados del Unionistas en el Ruta de la Plata para el encuentro del Zamora el domingo a las 17.00 horas va tomando tintes históricos. Ya hay despachadas más de mil entradas aunque la previsión es poder llegar a las 1.200, según la presidenta de la Federación de Peñas de Unionistas (FPU), Ruba Zakour.

“Hay mucha expectación. Es un viaje cómodo al ser cerca y hay muchas ganas de ver al equipo”, reconoce Ruba Zakour, mientras que pone de manifiesto la prevención frente al coronavirus será una de las prioridades. “Se extremarán las medidas de prevención y es que la gente está muy mentalizada”, expone la presidenta de la FPU.

Cuando un equipo como el Unionistas desplaza a tantos aficionados a un campo en el que no hay mucho público, o por lo menos no es tan ruidoso, se suele cantar el mítico cántico “Unionistas, juegas en casa, Unionistas, juegas en casa”. “No descartamos cantarlo durante el encuentro”, bromea Ruba Zakour, que aunque no cataloga el desplazamiento como el más masivo de la historia del club, sí que lo coloca en el top 3 de grandes citas. “Nuestra afición siempre se hace notar allá donde va pero el domingo va a ser especial por toda la gente que se desplazará”, apuntala la máxima representante de la afición del Unionistas.

Los aficionados del Unionistas irán ubicados en la zona de preferencia del Ruta de la Plata y para dicho desplazamiento ya hay completados tres autobuses, mientras que el resto de aficionados se desplazarán hasta la capital zamorana en coches particulares.

En lo meramente deportivo el último precedente es muy esperanzador para el cuadro salmantino, debido a que la campaña pasada el Unionistas se llevó la victoria del Ruta de la Plata 0-2 con dos goles de Manu Viana.

El equipo entrenado por Dani Mori tiene la mente puesta en este choque que puede ser clave para el inicio del año. Hay que recordar que el Unionistas está en puestos de playoff de ascenso a Segunda División, mientras que el Zamora, pese a realizar una fuerte inversión este verano, no ha comenzado nada bien la temporada y respira en los puestos de descenso a Segunda RFEF.

Partido especial en el Ruta de la Plata el domingo por muchos aspectos y también por el hecho de que en el Zamora militan varios jugadores con pasado en el Unionistas como Garay, Jon Rojo, Diego (lesionado) o Javi Navas.

Este partido lo tiene todo para no perdérselo.