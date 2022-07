El primer choque del Unionistas con Casañ en el banquillo ha sido un asalto en blanco por la entidad del rival: las dos categorías de diferencia entre el conjunto blanquinegro y el Real Valladolid han pesado demasiado en el desarrollo del estreno de la pretemporada. Y, en todo caso, las notas a pasar a limpio por el técnico valenciano tienen mucho de debe y poco de haber [con balón]. La “intensidad” prometida, obviamente, con tan solo cinco entrenamientos en las perlas ni se ha esbozado.

Los primeros 45 minutos de juego de la pretemporada no han contado. Al Unionistas le ha costado un mundo tener el balón, no porque le quemara sino porque el Real Valladolid [sin esfuerzo] ha hecho más que evidente que en tres semanas arranca LaLiga, que son palabras mayores. Casañ ha colocado muy bien y claritas las once piezas sobre el tablero: el 4-4-2 dibujado a la perfección. Y, acto seguido, en el primer vaivén tras mover el balón el Real Valladolid, ha dejado claro que cuando el equipo está en campo contrario la defensa se adelanta, con los centrales abiertos, y cuando no, son los delanteros los que se vienen hasta el mismísimo centro del campo. Y poco más.

Pues a partir de esa primera acción el conjunto de Pacheta ha empezado a desdibujar las piezas hasta alcanzar el “nulo” del minuto 45. La sucesión de ocasiones hizo mucha mella en la fiabilidad de la defensa montada de inicio [con Ramón, Pedraza, Mario Gómez y el a prueba y endeble Maynau], el conjunto pucelano encontraba vías de agua por las que llegar a Salva de la Cruz casi sin buscarlo. Para empezar, Joaquín se ha impuesto a todos en una falta lateral cuando no se había alcanzado el primer minuto de juego; y, a partir de ahí, lo demás: un palo de Vallejo a continuación, previo aclarado en ataque de la delantera de Pacheta, y otro (minuto 16) de Monchu desde la frontal que hizo temblar la estructura de la portería al completo. Con el patrón deshilvanado, Casañ ha tratado de pegar pespuntes sobre lo hablando en la pizarra y en plena explicación [a Juampa Barros le hacía retroceder hasta esbozar una línea de 5 muy puntual], Mario Gómez ha perdido el hilo del partido y Arroyo le ha robado la cartera para plantarse solo ante Salva, que con un arabesco ha evitado el tanto.

El cántaro del conjunto de primera ha encadenado una ocasión tras otra hasta promediar una cada cuatro minutos de juego (11 en el total del primer tiempo) y por insistencia ha tenido que acabar llegando el gol: ha sido en propia. El ‘pase de la muerte’ ha rebotado en los gemelos de Mario Gómez y ha puesto rumbo a la portería de un Salva de la Cruz al que la acción le ha pillado con el pie cambiado.

Se han contado con los dedos de una mano las veces que el Unionistas ha cruzado la línea del centro del campo. La primera clara ha sido una cabalgada de Ramón Blázquez, que ha acabado en un centro lateral demasiado bombeado que ha caído a plomo e imposible para Carlos de la Nava. Le ha costado tanto llegar al conjunto de Casañ que el primer córner del choque para el Unionistas ha sido celebrado (casi) como un gol: la acción a balón parado la ha jugado Juampa Barros y Nespral y el remate final de De la Nava se ha marchado por encima del travesaño. La más clara de todo el primer tiempo la tuvo Losada: ‘ratoneó’ entre los centrales ante el balón a sus espaldas, le ha ganado la partida pero no ha llegado a despegarse del todo de la marca, que le ha obligado a chutar al cuerpo de Aceves.

Casañ [repartiendo cargas] ha reescrito el guion la segunda parte, tanto que ha cambiado todo el once, a excepción de Óscar Sanz y Maynau. El trivote que ha conformado el sub23 catalán con Beneit y Borja Díaz le ha peleado más las acciones al de un Real Valladolid que probaba ya con Escudero de central [es lateral zurdo cerrado]. Pero ni así, en la primera llegada al área del segundo tiempo (un córner) Sekou ha puesto el 0-2 de cabeza sin oposición. Los 40 minutos restantes han sido de querer para el Unionistas, y así ha llegado el tanto, apareciendo desde la segunda línea y al rechace de Beneit, y de piloto automático ya para el Real Valladolid [que este sábado juega un nuevo amistoso ante el Burgos CF]. Las galopadas de Obeng y un centro con verdadero veneno (el único de verdad todo el choque) de Marcos Báez han sido notas a rescatar al final del encuentro.