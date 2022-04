El Unionistas es cauto y deja a Íñigo Piña ‘en casa’

La quinta cartulina amarilla de la temporada que vio el central Íñigo Piña frente al Zamora en la última jornada de Liga disputada por el Unionistas —cabe recordar que en la 31ª el conjunto del Reina Sofía ganó de facto tras la retirada de la competición del Extremadura—, y que le acarreó un encuentro de sanción, le ha creado un verdadero quebradero de cabeza al Unionistas; y no porque la zaga se le quede en cuadro a Luis Ayllón, sino por el hecho de no saber muy bien cómo queda el castigo en el choque del Extremadura. ¿Cuenta o no?

La denuncia por alineación indebida presentada ante Competición por el Deportivo de La Coruña por la participación de Artola y Diarra esta misma semana al entender que la sanción la debían de cumplir en este encuentro y no en el anterior, que medía al filial vasco con el desparecido Extremadura UD, ha venido a sacar la versión más prudente del conjunto charro, que ante la respuesta con ambages recibida por parte de la RFEF —nada contundente que asegure que la presencia del central navarro metería en un nuevo lío de tribunales al club— ha hecho que el conjunto del Reina Sofía apueste por ser conservador y no contar (salvo que Competición dicte ‘sentencia’ antes del domingo) con Piña para el choque del domingo (17:00 horas en el Nuevo Vivero de Badajoz.

A estas alturas lo único cierto es que el Juez de Competición ha aceptado la denuncia del Deportivo, que considera que al no haber acta de por medio el encuentro no se considera como disputado y, por lo tanto, la sanción como no cumplida, y que le ha abierto un plazo de 72 horas al Bilbao Athletic para presentar alegaciones sobre este tema.

En este sentido, cabe recordar que el propio Deportivo de La Coruña ya tiene un precedente en la temporada 2018/19, cuando militaba en Segunda División. En ese curso, el Reus Deportivo fue descendido en mitad de la temporada y el conjunto de Riazor se vio en esta misma tesitura en la jornada 30 de LaLiga: Edu Expósito, expulsado, y Diego Caballo, que vio amarilla por la que cumplía ciclo, no pudieron ‘limpiar’ su sanción en el partido que le dieron por ganado al equipo contra el Reus y sí lo hicieron la siguiente jornada, en la que no se alinearon contra el Almería en Riazor. “El partido contra el Reus Deportiu no es considerado a ojos del reglamento un partido para cumplir una sanción, sino que se engloba dentro de “otra cualquiera circunstancia”, descifró Iuesport.