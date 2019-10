El Unionistas, en busca de la victoria para lograr su objetivo

El Unionistas se aferra este domingo —12:00 horas— a la máxima de Luis Aragonés: “Ganar, ganar y ganar, y volver a ganar (bis)”, dejo dicho para la historia del fútbol con el movimiento machacón [de arriaba hacia abajo] del brazo derecho. No cabe otra en Las Pistas. Las cuentas echadas por Roberto Aguirre para que evitar que se pulse en Las Pistas el botón de ‘alerta roja’ pasan por lograr la segunda victoria del curso tras seis jornadas aciagas: 2 puntos de 15 posibles. Hacen faltan 15 para alcanzar los 20 marcados y pautados a la conclusión de la jornada 19.

Dentro del runrún de las urgencias en Las Pistas, el empate no es cábala a contemplar: todo lo que no sea sumar los tres puntos no serviría para nada más que avivar la incertidumbre; y más teniendo en cuenta que el rival al que se enfrenta el Unionistas es más que directo: el Arenas de Getxo es el ‘farolillo rojo’ del Grupo II de la Segunda B y aterriza en esta décima jornada en Las Pistas con todo a la contra —aunque con el mismo 2 de 15 que el conjunto de Aguirre—. Para empezar, es el único conjunto de la Liga que no sabe aun lo que es ganar. Los tres puntos que tiene los ha conquistado por la vía de la ‘X’. Más: desde hace 193 minutos no ve puerta...