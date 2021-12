El Unionistas dice adiós a la Copa con un desgraciado gol en el añadido (0-1)

Si alguien buscara un modo de torturar al Unionistas en un interrogatorio en una sede secreta, el mejor modo sería que fueran eliminados en el minuto 92, con un gol en propia puerta y después de haber arrinconado a todo un Primera como el Elche. Pues eso es lo que sucedió en el Reina Sofía este miércoles. Del modo más cruel se despidió el conjunto salmantino de la Copa por un fatídico tanto en propia puerta de Fer Román.

Un equipo sale revolucionado, desprendiendo esa ilusión del humilde por los ojos. El visitante es conocedor de que con poco puede ganar pero en esta vida la relajación mata y la ambición corona picos insospechados. El Unionistas no tocaba el sintético del Reina Sofía y es que flotaba peleando cada balón, que si acababa en pérdida la grada lo celebraba como un gol. En este tipo de partido se festejan hasta los saques de banda. En el 11 Pitu Doncel le hace un sombrero al meta Casilla y no acierta a rematar. El córner se celebra como la Champions. El Reina Sofía cree. Pastore, mundialista con Argentina y ex del PSG, entre otros, pierde balones ante los Mandi, Fer Román y compañía. El fútbol no tiene memoria ni respeto por las viejas glorias. Lo único que vale es el aquí y el ahora.

Cada minuto copero ante un Primera con 0-0 es un triunfo y el Unionistas sumaba ya 30 triunfos psicológicos al ver que el Elche, que acaba la semana en el Camp Nou ante el Barça, no había tirado a puerta. Si para el Unionistas cada 60 segundos que pasaban era un triunfo, para los ilicitanos era un minuto menos para la guillotina. Son de Primera, todo lo que no sea ganar es deshonra. El Unionistas acumulaba tímidos acercamientos que cada vez iban transformándose a feroces, especialmente con un Rayco al que se le estaba poniendo cara de héroe copero con sus internadas en el área.