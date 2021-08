El Unionistas cae en Talavera en el último amistoso de pretemporada (1-0)

Dani Mori tenía claro cuál era el plan para despedir los amistosos de pretemporada: confirmar y acabar de descartar planes para los 38 choques de Liga. Salinas, Acosta... y, una pregunta llamativa para ser el último choque de preparación: ¿puede ser Íñigo Muñoz lateral? La respuesta a esta última interrogación quedó resuelta a los 38 minutos de partido de manera clara: no. Al extremo vasco le costó un mundo tener que resetear el chip y pensar en defender. Y eso lo aprovechó el Talavera para atacar y atacar en su idea de jugar por los costados. Pichín le ganó completamente la partida de la posición mientras el centro de Choco se paseaba por el área sin que los centrales o el portero se movieran. El zurdazo del jugador de Cea salió duro y a quemarropa; no colocado y por eso Fer Román pudo haberlo impedido, pero el despeje le salió rumbo a la red...

La media hora anterior fue un monólogo de posesión del balón del Talavera, pero sin el picante de ese centro que acabó en el fondo de la red. Los centrales se pasaban el balón entre ellos mientras el Unionistas se defendía cómodo con los once jugadores en su propio campo. El Talavera como mucho llegó en esa primera fase del choque a tres cuartos y chutó sin problemas. De hecho, hasta el gol las dos ocasiones más claras habían sido en las dos llegadas del Unionistas: una primera telegrafiada por Muñoz, para mostrar que su poder está en ataque, que culminó Espina y otra, acto seguido, de De la Nava que venía de asistencia de Rayco.

En la segunda mitad Dani Mori siguió con la quiniela para descartar sobre el papel qué sí y qué no, a partir del próximo domingo. Y, en este sentido, la gran prueba del segundo tiempo fue la posibilidad de que Cris Montes sea compañero de uno de los puntas. Lo cierto es que el extremo volvió loca a la defensa del Talavera como no lo había hecho nadie en toda la primera parte. La zozobra que provocó hizo que el resto de compañeros, además, tuvieran más rendijas por las que colarse durante unos 20 minutos, que es lo que le duró el brío al conjunto de Mori. Como sucedió en el primer tiempo, la mayor insistencia no dio la ocasión más clara, que ahora la tuvo un Talavera menos contundente. Salva de la Cruz, en una parada de puro reflejo, le sacó un trallazo a Pichín. Y acto seguido fue la defensa la que evitó que Añón anotara a placer. El carrusel de cambios igualó más el choque y ahí el Unionistas volvió a aparecer en ataque con Íñigo y De Miguel sin tino.