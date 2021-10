El Unionistas busca ‘vendetta’ para ser líder en solitario

El liderato conquistado el pasado domingo ante el Deportivo de La Coruña en el Reina Sofía no fue el final de ningún camino para el Unionistas —era tan solo la jornada 5 pese a que lo ganado significara mucho más que un solo choque de fase regular—; sino todo lo contrario. Y a la vista está por lo que dice Dani Mori: “Aquí no se relaja ninguno; de hecho, puede haber cambios en el once por cómo trabajan los futbolistas”.

Superado el inicio ‘demoledor’ con cinco puertos de montaña seguidos al que el equipo del Reina Sofía se ha devorado con una contundencia pasmosa, al conjunto de Mori ahora le vienen —o le venían— los equipos de ‘su’ Liga, donde tiene la obligación de acabar de marcar distancias con esos puestos de abajo de la tabla. Para empezar, el Valladolid Promesas. Rival contra el que, por si fuera poco, estímulo conservar la condición de invicto y el primer puesto del Grupo I de la Primera RFEF, tiene una vendetta pendiente, la del último choque del pasado curso en estos mismos anexos de José Zorrilla donde este sábado —a partir de las 17:00 horas— juega y que le dejaron sin fase de ascenso a Segunda División.

“A título personal no he hablado con ellos de la situación del año pasado”, afirmó Dani Mori metido en su particular burbuja. “Cuando firmé aquí, vi los partidos de Unionistas y hablé con personas sobre lo que fue una temporada de diez, pero sí que entiendo que se quedaron con la espina de este último partido”. Para De la Nava, Acosta, Íñigo Muñoz, Nespral, Mandi, Ramiro y Cris Montes es una oportunidad de devolver en otra Liga lo perdido la pasada...

El caso es que en ninguno de los integrantes de la pasada plantilla ni los de esta cabe la confianza, pues visto estuvo que un rival sin aparente peligro fue capaz de propinar una estocada mortal. Y por más mermado que parezca el Valladolid Promesas de Baptista, que tan solo ha sumado un punto ante el Sanse como local, lo cierto es que a Mori esta situación no le da un resquicio de tranquilidad: “Es un equipo muy difícil y complicado. Tienen fases de los partidos que son muy superiores a los rivales. No han sumado los puntos que merecen. Tienen gente muy veloz y con calidad, que los conozco de etapas anteriores”.

Este viernes, el Deportivo y el Logroñés empataron a uno en Riazor. Al Unionistas le valdría un empate para mantener el liderato en solitario.