El Unionistas busca salir del pozo

También hablaba Luaces que lo que les está penalizando son los fallos individuales. Sin embargo, realizó una férrea defensa del guardameta Brais, que volverá a estar este domingo bajo los palos a pesar de las críticas tras sus últimos errores. Indicó que habría algunos cambios y uno de ellos es obligado: el salmantino Diego González tuvo con su llegada la oportunidad de jugar, pero tras dos buenas actuaciones será baja por una inoportuna lesión. También se espera que no esté en el equipo Jordan Blaise, autor del inocente penalti que sirvió para que el Logroñés abriera el marcador en Las Pistas. Corregir esos fallos será clave si el Unionistas quiere tener opciones de puntuar.

El Unionistas llega a la 15ª jornada de Liga en una situación tremendamente complicada: colista con 8 puntos (a 7 de la salvación) y después de diez derrotas, dos empates y solo dos victorias. Hoy visita en El Plantío al Burgos CF, también necesitado de puntos aunque por otras circunstancias, ya que no está en la posición que esperaba al comienzo de la temporada.

El Burgos también llega muy necesitado después de dos derrotas frente a rivales directos que le han hecho alejarse de los puestos cabeceros, donde quiera estar al final de la temporada. Salmerón ha citado para estar en El Plantío a todos sus futbolistas después de haber recuperado a Marcelo y hoy tendrá que hacer los pertinentes descartes.

El técnico del conjunto castellano no se fía del Unionistas: “Por mucho que sean colistas, tienen buenos jugadores, a alguno de ellos les he entrenado, y tienen capacidad de hacer daño. Si no tenemos la máxima concentración, sufriremos. Ellos tienen necesidad de puntuar, pero también la tenemos nosotros”.