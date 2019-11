El Unionistas busca confirmar su recuperación en Las Pistas

Entre el último choque como local del Unionistas —domingo 27 de octubre— y el encuentro de este sábado en Las Pistas se ha cocido un giro radical: el más evidente, el equipo ya no es colista. De por medio, un triunfo balsámico para cerrar la gran herida abierta ante el Arenas de Getxo (1-2) en Urritxe. El 1-3 frente a la SD Amorebieta en el estreno de Luaces fue punto y aparte en la trayectoria del equipo. Y ahora, el retorno a Las Pistas se presente como punto de inflexión: no ha logrado el Unionistas enlazar dos choques seguidos con triunfo en todo el curso. Lograrlo este sábado (16:00 horas) ante el Real Unión da carpetazo definitivamente al arranque del curso. Se abre otro cuento.

El once que le dio el triunfo en Urritxe será “salvo algún cambio”, el que salte a Las Pistas para medirse al Real Unión: “Tiene que haber cambios porque no es lo mismo jugar en Amorebieta, por cómo está el campo, y con los parámetros del rival. No habrá muchos, pero alguno habrá”, indicó el entrenador en la víspera de debutar como técnico en Las Pistas: “Sé, más o menos, lo que me espera tras lo de Amorebieta, que fue un buen aperitivo: llegamos a con el bus y veo lo que nos estaba esperando y luego lo del campo... en el que fuimos mayoría pese a estar a 400 kilómetros. Estoy con ganas de llegar al campo y vivir con todos los unionistas este ambiente”.