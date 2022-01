El Unionistas busca a los radicales que intentaron agredir a un directivo del club

La ‘invasión’ de Zamora del pasado domingo por parte de la afición del Unionistas quedó empañada por los incidentes que provocaron un reducido grupo de seguidores visitantes, los cuales se enfrentaron a otros seguidores de su mismo equipo. Según ha podido saber este medio, antes de la celebración del encuentro en el Ruta de la Plata robaron una bufanda a un compañero de grada y protagonizaron un conato de agresión a un directivo, hechos que están siendo estudiados por la Comisión de Disciplina del club blanquinegro. En este sentido, en el viaje de vuelta miembros de la Junta Directiva estuvieron recabando información, revisando fotos y vídeos, para tratar de descubrir quiénes fueron los culpables: “Si se les identifica y son socios se tomarán las medidas que dicte el código disciplinario, con la posibilidad de echarles”, aseguran a LA GACETA fuentes de la propia entidad salmantina.

Antes de comenzar el corteo que organizó la Federación de Peñas por las calles del centro de Zamora, unos radicales robaron la bufanda que llevaba Bruno Álvarez, otro aficionado del equipo. Por si fuera poco, una hora más tarde y cuando ya paseaba por el centro de Zamora la comitiva charra, ese mismo grupo compuesto por entre diez y quince personas provocó un nuevo altercado. Esta vez enfocaron su ira con un directivo blanquinegro, que les había ido a recriminar cánticos contra el Salamanca UDS. “Les pidió que no se insultara a nadie, puesto que eso no va con los valores del club, pero le lanzaron una patada”, explican a este medio desde el Unionistas. “No me hizo nada de daño, solo me rozó porque me fui hacia atrás, pero es el hecho en sí de que se recurra a la agresión”, afirma el vocal atacado.

Después de ese incidente, varios aficionados del conjunto charro protegieron al directivo y criticaron la actitud que acababa de tener ese pequeño grupo. Además, a través de las redes sociales, diferentes voces pidieron que se expulse a los violentos.