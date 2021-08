El Unionistas, a la espera de cesiones de Primera y Segunda

El Unionistas está a la espera de terminar de apuntalar su plantilla para la histórica temporada en Primera RFEF, tercera categoría del fútbol nacional. Ese último empujón en el mercado de fichajes llegará con los jugadores sub23 y en la medida de lo posible en forma de cesiones de equipos de Primera y Segunda. “El mercado está lento y es que los equipos de Primera y Segunda todavía no han acabado de perfilar sus plantillas y estamos a la espera de que lo hagan para las cesiones de futbolistas”, explica el director deportivo del Unionistas, Toni García, el mismo que pone de manifiesto que estas fórmulas de cesión de equipos de superior categoría abaratan el coste de la plantilla y además ofrece la posibilidad de optar a futbolistas de gran calidad.

Toni García todavía tiene cinco fichas sub23 disponibles. “Se puede decir que la idea es incorporar un futbolista sub23 por cada línea”, apostilla el director deportivo del Unionistas. Sobre la ficha sénior que todavía tiene disponible, García insiste en que no hay prisa y tranquiliza a los que sí la tienen. “Que esté la gente tranquila que hasta el 31 de agosto (fecha en la que se cierra el mercado de fichajes) tenemos tiempo y saldrán oportunidades”, indica, mientras que bromea explicando que “al menos once vamos a tener seguro para jugar”.

El Unionistas mira a sus rivales de la Primera RFEF con la premisa del respeto pero no del miedo y es que será uno de los presupuestos más limitados del grupo. “Tenemos que saber dónde estamos y qué somos. Nuestro reto es mantener la categoría y después ya se verá”, especifica Toni García. “Es cierto que hay plantillas con mucho más presupuesto pero la pasada temporada había equipos como el Pontevedra, el Marbella o el Recreativo que también tenían más presupuesto y parecían que iban a ascender con la gorra y no fue así. Esto es lo bonito del fútbol que no siempre gana el que más dinero tenga”, argumenta.

Derechos de televisión. El Unionistas, como el resto de equipos de Primera RFEF, están a la espera de saber cómo se reparten los ingresos por derechos audiovisuales cuando la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) consiga comercializarlos. Toni García prefiere es prudente en este aspecto. “Es un tema privado con la directiva pero si llegan esos ingresos y hay algo más de presupuesto para la plantilla pues bienvenido sea”, indicó el director deportivo.

Los primeros meses de Toni García en el Unionistas han sido satisfactorios. “Me he encontrado muy cómodo y es que he visto mucha implicación de todo el mundo en el club y mucha ilusión”, reconoce.