El último campo de tierra de Salamanca echa el cierre

El viajo campo del colegio San Agustín ha vivido toda su existencia —tiene más de medio siglo de vida, pues fue inaugurado en la campaña 59/60— a base de cal y de arena. No había otra forma de que allí se pudiera jugar al fútbol. Ahora, con el retorno de la competición —tras el parón autoimpuesto de 18 meses por el coronavirus—, el colegio ha tomado una decisión: desterrar la cal de sus vidas. Y eso tiene una consecuencia: la arena deja de ser útil para la práctica del fútbol federado después de 52 temporadas en activo. El último bastión de la tierra que quedaba con vida también sucumbe. Entre las medidas de higiene y la presión [comodidad] de la hierba artificial el colegio se ha visto obligado a tomar esta decisión: “Da pena... Aunque tengamos el consuelo de que aun vamos a seguir haciendo aquí algunos entrenamientos”, revela el coordinador del club, Javier del Pino.

La tierra fue la superficie sobre la que el fútbol prehistórico dio sus primeras patadas en Salamanca. Y los patios de los colegios, su mejor aliado. Calasanz, Salesianos, Trinitarios... No había colegio que no se preciase que no tuviera el suyo propio. La hegemonía de los albores de los tiempos se mantuvo inalterable durante todo el siglo XX. Los campos de tierra de los colegios estaban cuidados como ningún otro. No había punto de comparación... hasta que el ‘efecto 2000’ también llegó a los campos de Salamanca. Con la llegada del nuevo siglo el césped encontró el mejor de los aliados: la hierba sintética. Adiós a los problemas en el cuidado. Primero fue el Del Bosque de Garrido y, poco a poco, todos los demás se fueron sumando. Los días de lluvia y tormenta las diferencias se convertían en abismales: los niños salían impolutos de los campos y los padres eso lo agradecían... Así, hasta llegar al año 2017. Al mes de octubre: el día 9, el Trinitarios escenificaba el principio del fin de la tierra: doble vuelta de llave a un campo mítico. Al año siguiente se cerraba otro: Salesianos. “Nos vemos obligados a decir adiós para poder sobrevivir...”, justificaban su decisión de mudarse a Chamberí. El Trinitarios tuvo la suerte de poder seguir en el barrio al encontrar acomodo en los campos de La Salud. Esa temporada 2018/19 se produjo una noticia insólita en toda la historia del fútbol base de Salamanca: “Ni un solo partido jugado sobre tierra por primera vez”, era el titular de LA GACETA.