El Tribunal Supremo eleva a 9 años las condenas por el ‘caso Arandina’

En concreto, la Sala de lo Penal ha estudiado las impugnaciones formuladas por la Fiscalía, las acusaciones particular y popular y las defensas de los dos futbolistas que continúan condenados. Esta revisión forma parte de curso normal de los recursos de casación , aunque se produzca en medio de la polémica suscitada por la entrada en vigor de la conocida como ‘ley del solo sí es sí’, según explican las fuentes jurídicas consultadas.

El Alto Tribunal ha deliberado este martes sobre los recursos presentados contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) en el denominado ‘caso Arandina’, que supuso absolver a uno de los tres ex jugadores del club condenados por agresión sexual a una menor y reducir la pena de los otros dos desde los 38 años de cárcel a 4 y 3.

El Tribunal Supremo (TS) ha sentenciado a 9 años de cárcel a los dos exjugadores del ‘caso Arandina’ condenados, lo que supone elevar sus penas, desde los 4 y 3 años que había fijado el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), porque elimina una atenuante, estimando así el recurso de Fiscalía, aunque no íntegramente porque el Ministerio Público pedía 10 años de condena y el TS lo ha dejado en un año menos por la aplicación de la ‘ley del solo sí es sí’ .

Las defensas de ‘Lucho’ y ‘Viti’ habían pedido la absolución en sus respectivos recursos, mientras que la acusación particular que ejerce la víctima y la acusación popular de la Asociación Clara Campoamor habían solicitado al TS que vuelva a condenarles a 38 años de cárcel.

La Fiscalía, por su parte, propuso en su día elevar a 10 años de prisión la condena a estos dos jugadores, como autores de un delito de abuso sexual a una menor de 16 años pero eliminando la circunstancia atenuante que incluyó el TSJCyL.

La fiscal Paloma Abad argumentó en un reciente escrito que con la ‘ley del solo sí es sí’ es posible mantener su petición inicial de 10 años de cárcel porque la nueva horquilla penal para esta conducta es de entre 6 y 12 años de cárcel.

No obstante, para el caso de que el TS no estimase esa opción, la fiscal reclamaba que se mantuviese la actual condena por abuso sexual con dicha atenuante --a 3 y 4 años de cárcel--, aduciendo que no es necesario bajarla porque encaja igualmente, ya que la nueva horquilla para este supuesto va de 2 a 4 años y medio.