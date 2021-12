El terror del Salamanca UDS en el próximo partido

Charles Dias Oliveira, más conocido como ‘Charles’ (Belem, Brasil, 37 años) es el nombre con el que llevan soñando los jugadores y el cuerpo técnico del Salamanca. El experimentado ariete del Pontevedra visita el estadio Helmántico el domingo a las 17.00 horas con el olfato goleador más que intacto. Charles suma 13 goles en las 15 jornadas disputadas, casi el triple que todo el Salamanca, que ha anotado solo cuatro tantos en lo que va de Liga.

Es más, el delantero del Pontevedra ha marcado en el último mes cinco dianas, una más que los de Antonio Calderón en toda la temporada. Charles es el gol. Lleva toda su vida haciéndolo. En Segunda B con el Pontevedra, en Segunda con el Córdoba y Almería y en Primera con el Celta, Málaga y Eibar el brasileño ha marcado en cantidades industriales.

Sin duda, en el Salamanca es el nombre que aparece en todos los planes de partido. Frenarle es la obsesión o la única opción. Para ello, el que más papeletas tiene de intentar hacerle la vida imposible a Charles es Kristian Álvarez, que regresará al once inicial tras perderse el choque ante el Cristo Atlético en Palencia la semana pasada. El mexicano hasta la fecha es el especialista de Antonio Calderón para bregar con los delanteros más productivos de los rivales, aunque en esta misión Murua, el otro central que apunta al once inicial, también deberá estar muy atento a las vigilancias. Lo de frenar a Charles, por ser el pichichi del grupo I de la Segunda RFEF, no es que sea importante, sino determinante, ya que el Salamanca en lo que va de Liga cada vez que encaja un gol pierde, algo que ha sucedido en seis ocasiones.

Charles al final de la temporada 2019-2020, con 35 años, se tuvo que plantear hacia dónde enfocar el final de su carrera. Salía del Eibar y decidió regresar al Pontevedra, club que le había servido de trampolín en el fútbol español. Varios clubes de categorías superiores le tenían en la agenda e incluso a su representante le mostraron interés equipos de China y Catar. Pero Charles ni siquiera quiso sentarse a escuchar las mareantes ofertas que tenían para él. Muy pocos entendieron cómo un delantero como él podía pasar de Primera División a Segunda B para jugar en El Pasarón.