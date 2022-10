El sudoku de Casañ para tapar el lateral derecho

El Unionistas tiene problemas en el costado derecho para el encuentro del domingo a las 19.00 horas en el Reina Sofía ante el San Fernando. El técnico Raúl Casañ no podrá contar con el lateral derecho David Vicente por sanción, tras ver dos amarillas en el encuentro de la pasada jornada en el Nuevo Mirador ante el Algeciras. El otro especialista en esa banda derecha es Ramón Blázquez, que será duda hasta última hora.

“Esperaremos a la sesión del viernes o a la del sábado para probarme y ver si estoy disponible para el domingo”, explica Ramón Blázquez, el mismo que destaca que tiene muchas ganas de volver a estar disponible para el míster tras un inicio marcado por las lesiones. “El míster está probando otras variantes por si acaso no llego, pero voy hacer todo lo posible para poder estar”, admite el lateral derecho del Unionistas.

El inicio de competición de Ramón Blázquez no ha sido el esperado y ha estado marcado por las lesiones. “En Córdoba me sentí muy bien con el equipo, pero me llevé un golpe en forma de bocadillo en el cuádriceps. Después, se fue complicando la recuperación hasta que salí en Mérida y me lesioné en el isquio. Tuve que salir rápido por las circunstancias y pagué la inactividad de la que venía”, relata el defensa que llegó este verano al Unionistas procedente del Dux Internacional de Madrid.

Con la incógnita de si podrá estar o no para el domingo en el Reina Sofía, Ramón Blázquez explica que tiene muchas ganas de poder jugar por primera vez en el feudo salmantino como local. “Esta temporada solo he podido jugar dos partidos fuera de casa y quiero hacerlo en el Reina Sofía y es que la afición es espectacular. No se les puede poner ni un pero”, indica el defensa del Unionistas. “El año pasado ya jugué en el Reina Sofía, pero como visitante y ahora estoy deseando hacerlo como local”, puntualiza Ramón Blázquez.

Blázquez hace un análisis positivo de este arranque de competición del Unionistas. “Lo estamos haciendo bien en este inicio. La pasada jornada en Algeciras sufrimos por momentos, pero conseguimos sacar un punto importantísimo que lo tenemos que hacer bueno consiguiendo la victoria el domingo en nuestro campo ante el San Fernando”, añade el futbolista del Unionistas.