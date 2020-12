El Santa Marta se lleva la victoria en una trabajada segunda parte

El Santa Marta se lleva los tres puntos ante la Virgen del Camino en un partido en el que los locales aprovecharon una de las pocas ocasiones estando, además, en inferioridad. Los tormesinos no tuvieron un buen arranque de partido y durante la primera mitad jugaron a expensas de la táctica del rival, donde la veteranía estaba superando a la juventud de los rojos, que no se encontraban cómodos. Todas las oportunidades llegaban por parte de los leoneses haciendo que Charly, guardameta local, tuviera que salir varias veces con puños, sobre todo en los córners, unos saques de esquina muy cerrados. Pese a no haber hecho méritos, el Santa Marta tuvo un espejismo cuando Barbero en el minuto 44 anotó, pero que finalmente fue anulado por una mano previa en el área de Gonzalo.

En la segunda parte, los tormesinos salieron decididos a llevarse el partido, y aunque en el minuto 56 se quedaron con diez, un disparo de Montes en el 74 ponía el balón en el fondo de las mallas. La Virgen del Camino no bajó los brazos e hizo resoplar en varias ocasiones a la grada local, pero los de Sergio Hernández creyeron en la victoria y se hicieron con ella.