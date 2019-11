El Santa Marta firmó un empate (1-1) ante el Numancia B pero el punto le supo a poco y es que los de Arturo Martín por unas cosas u otras están alejados de las victorias pese a que ponen argumentos sobre el verde.

A las primeras de cambio, en el minuto 13, el portero soriano Jara paró un penalti a Lerma. Empezaba muy mal el choque para los tormesinos. Y encima 10 minutos más tarde, en el 23, llegó el gol visitante. Adri tras una volea desde fuera del área que se coló por la escuadra adelantaba al Numancia B.

Pese a las desgracias, el Santa Marta no se amilanó. En el 42 Martiña desde la frontal casi hace el empate. Tras el descanso y tras el carrusel de cambios, Lucas aprovecha un rechace en la frontal para pegarle directo hacia el empate. Minuto 69 y 1-1. Había tiempo para ganar. Lerma en la recta final tuvo varias ocasiones para el 2-1 pero no las materializó y el Santa Marta se quedó con un empate que aunque no es negativo sigue sabiendo a poco, por lo expuesto sobre el verde del Alfonso San Casto.