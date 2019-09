El Salamanca UDS se la juega este domingo en Burgos

Queda casi toda la temporada por delante pero en el Salamanca, que se vive cada semana como si fuera la última, la sensación es que el choque de este domingo en Burgos a las 16.30 horas es una especie de final. Lo es por la dinámica del equipo, que suma tres semanas sin ganar. Lo es por las características del rival, que en verano parecía el rival a batir para pelear por los playoff de ascenso. Lo es por la cercanía del derbi ante el Unionistas, ya que una derrota este domingo en la capital burgalesa dejaría en una situación muy incómoda al vestuario de Pablo Cortés.

El técnico salmantino tendrá las bajas de Chatón, Carpio y Ubis por lo que deberá recomponer el once ideal que tiene en su mente. Durante la semana se había planteado la idea de una defensa de cinco. Lo más probable es que Cortés salga con Dani Sotres bajo palos y con One y Borja López de centrales. Tirlea apunta a seguir cubriendo la baja de Carpio en el lateral derecho y Crespo en la izquierda, tras su periodo de nevera ante el Logroñés tras el choque de Lezama. Chiapas, Amaro y Serrano podrían formar un trivote en el centro del campo para buscar balón y posesión, mientras que las bandas serán, de nuevo, un incógnita. Galván se ha asentado, o le han asentado, en la derecha y por la izquierda Ulises Torres deberá de competir con Ángel Sánchez o incluso con Gio Navarro. La entrada de Calderón en el once se presume arriesgada tras el mal partido del mexicano ante el Logroñés la pasada jornada en el estadio Helmántico y que despertó el malestar entre la grada. Uxío, salvo sorpresa mayúscula, estará solo para el gol este domingo en El Plantío.