El Salamanca UDS se juega una copa con billetera

El Salamanca desafía de nuevo a la lógica y recibe sin entrenador al Coruxo en la tercera ronda de la Copa Federación pero con un suculento premio si pasa a semifinales y es que jugaría la Copa del Rey. En la primera ronda se mediría a un Primera o un Segunda en casa con su taquilla y sus cosas. A nivel institucional es muy prioritario por la inyección económica mientras que en lo deportivo no tanto ya que el sueño copero previsiblemente acabaría en esa primera ronda ante un rival de mayor categoría.

Rafa Dueñas, segundo entrenador con Trejo y con Pablo Cortés, estará en la banda este miércoles a partir de las 20.00 horas. El mexicano, que está dirigiendo los entrenamientos esta semana, probó ayer un posible once titular con Sotres en portería, en detrimento de Andrés, que había jugado los dos partidos de Copa Federación anteriores. Carpio en banda derecha y Adri Crespo en el lateral izquierdo, mientras que la pareja de centrales fue Borja López y One. En el doble pivote estaban Amaro y Sergio Molina con Tirlea por la derecha y Ulises Torres por la izquierda. En punta de ese 4-4-2 respiraban Ubis y Gio Navarro. Se espera que ese once no diste mucho del que comparecerá de inicio hoy en el Helmántico. De este modo, el Salamanca pone toda la carne en el asador y solo piensa en pasar a la Copa del Rey y no en el siguiente compromiso liguero el sábado a las 18.00 horas en Zubieta ante la Real Sociedad, uno de los equipos más en forma de este arranque de competición.

Las dos únicas bajas confirmadas del Salamanca para este choque son Monárrez y Galván, además de la de Uxío y Chatón, con lesiones de larga duración.

El rival, el Coruxo, es un reciente conocido del Salamanca ya que la campaña pasada coincidieron en el grupo I. En la ida, en O Vao, debutó Antonio Calderón como técnico del Salamanca con un empate 1-1. En la vuelta en el estadio Helmántico no pasaron del 0-0. Los gallegos también juegan esta temporada en el grupo I y marchan en el puesto 15, con 12 puntos, uno por encima de la zona de descenso que marca el Marino de Luanco con 11 en el puesto de playout de descenso.

Hay una buena bolsa en juego en el Helmántico.