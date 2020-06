El Salamanca UDS pone fechas para volver a los entrenamientos: entre el 7 y el 15 de agosto

El Salamanca UDS tiene pensando regresar a la actividad el entre el 7 el 15 de agosto, fecha en la que comenzarían la pretemporada los jugadores del primer equipo. Esta decisión sigue sujeta a cómo se diseñe el calendario de competición de la Segunda División B el próximo campeonato. Las estimaciones apuntan a que la primera jornada de liga podría ser a mediados de octubre, aunque todavía no ha confirmado nada la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

A la espera de que llegue ese día, al Salamanca de Lovato le quedan muchos frentes abiertos, uno de ellos es con la afición, a la que tiene en vilo por su opacidad (clubes como el Talavera o el Orihuela han optado por la transparencia en sus proceso de cambios de propiedad, cosa que en el caso del club del Helmántico no sucede así), y también por qué es lo que pasará con los abonos. Ya que a día de hoy no saben qué va a pasar con sus abonos que por culpa del coronavirus no se pudieron completar. En el caso del Salamanca, los aficionados no pudieron disfrutar de seis encuentros en casa. Dependiendo del abono los adultos no habrían disfrutado un porcentaje de sus abonos que ronda entre los 33 y 53 euros. Clubes de todas las categorías ya han comunicado fórmulas para compensar esa situación anómala por el COVID19.

JORGE GARCÍA NO SEGUIRÁ EN EL FILIAL

El club también está pensando en el filial de cara a la próxima temporada y está en la búsqueda de un nuevo entrenador para el segundo equipo. Ni Pablo Cortés, que ya anunció que se iba, ni Jorge García del Río seguirán y el Salamanca ya mira candidatos para la próxima temporada. En el club además especifican que las deudas con los jugadores del filial están casi saldadas y que la inmensa mayoría ya ha cobrado todo lo que se le debía.