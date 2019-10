El Salamanca UDS “invita” ahora a sus abonados al partido contra el Burgos CF

Ya no hay promoción para ver los dos partidos, a tenor de las tablas de precios que el club ha publicado en su cuenta de Twitter. Ahora, los precios para ver el derbi son los mismos que marcó hace 24 horas, es decir, los abonados del Salamanca UDS tendrán que pagar 15 euros si van a Fondos o Preferencia y 18 si van a Tribuna, y los no socios tendrán que pagar 20, 22 o 25 euros, en función de si acceden al Fondo Norte, Preferencia o Tribuna, respectivamente.

Con estos precios, ayer tanto los abonados como los no abonados podían asistir gratis a ver el partido contra el Burgos. Ahora no. En estos momentos, los socios del Salamanca pueden asistir gratis al partido, adquieran la entrada para ver el derbi o no, y los no abonados tienen que pagar 8, 10 o 12 euros, según quieran ver el encuentro en fondos, preferencia o Tribuna.