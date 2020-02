El Salamanca UDS descarta ir al palco en el derbi por su ‘relación rota’ con el Unionistas

El Salamanca no se plantea sentarse en el palco del próximo derbi salmantino en Las Pistas el próximo domingo 23 de febrero a las 17.00 horas. El club salmantino entiende que después de haber ‘roto las relaciones’ con el Unionistas tras el pasado derbi de la primera vuelta en el estadio Helmántico no tiene mucho sentido mandar a ningún representante al palco durante el encuentro.

De cumplirse esta predisposición del Salamanca, sería el primer derbi que no cuenta con representantes de los dos clubes en el palco y es que en los cinco encuentros anteriores aunque a regañadientes siempre alguien de los dos equipos se había sentado a modo representativo.

En el Salamanca en los últimos choques hacen las veces de representantes en los palcos de los partidos Vicente García, representante institucional del Salamanca, y Rafa Dueñas, director general del Salamanca, ya que el presidente institucional el mexicano Ulises Zurita está en México aunque regresa en los próximos días y estará en el derbi en la ciudad. La idea de los directivos del Salamanca es no ir al palco y si acuden al partido será comprando una entrada en la zona visitante con sus aficionados.

En derbis anteriores, el equipo visitante pedía un número de entradas para su afición y las vendían ellos pero en este caso, de momento, no ha habido comunicación y el Unionistas ha fijado el próximo viernes 21 y sábado 22 de febrero por la mañana como jornadas para poder retirar entradas. No obstante, el club de Las Pistas especifica que esa venta está supeditada a que no se haya completado el aforo en los días previos cuando tendrán su prioridad socios y acompañantes de socios. Teniendo como referencia el último encuentro histórico ante el Real Madrid en Copa del Rey el aforo debería ser de 4.000 espectadores. Hay que tener en cuenta que el Unionistas anunció ayer que había alcanzado la cifra de 3.096 socios y que también tendrán preferencia los acompañantes de los socios y lo que sobre irá para la afición visitante.