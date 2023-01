El Salamanca UDS cierra la puerta de salida a Gabri si no llega otro ‘nueve’

Al contrario que en otras ocasiones, las últimas horas del mercado de fichajes para el Salamanca UDS están siendo bastante tranquilas. En principio, los responsables del club solo están pendientes de una posible operación, que en este caso sería doble: la salida de Gabri Salazar y la llegada de un sustituto para el puesto de delantero centro.

El delantero madrileño de 26 años cuenta con una importante oferta de un equipo de Segunda Federación y lleva unos días negociando su posible salida con el Salamanca, pero sigue pendiente de concretarse. De hecho, Gabri no fue convocado para el partido de este domingo en el Helmántico contra la Unión Deportiva Santa Marta, aunque finalmente y minutos antes del choque sí que entró en la lista para ocupar un puesto en el banquillo y no llegó a saltar al terreno de juego.

Este lunes se ejercitó junto a los que todavía son sus compañeros, a la espera de que se concrete o no su salida. Jehu Chiapas habló tras el encuentro de la situación del delantero: “A día de hoy es jugador del Salamanca, mañana no lo sé. No podemos dejar jugadores si no es porque vaya a llegar alguien más. Tiene contrato con el club”.

Mientras tanto, el Salamanca UDS sigue muy pendiente en el mercado para encontrar un sustituto a Gabri si finalmente se cierra la operación y ha preguntado por numerosos delanteros. El equipo de Jehu Chiapas no puede quedarse sin una pieza tan importante sin tener un recambio para el decisivo tramo final de la temporada, ya que Joel Salvi está lesionado de gravedad, y solo quedarían como opciones para jugar ahí el mexicano Micky Guzmán, y Marc Padilla y Alvarito, aunque no sea su posición específica.

A la espera de si hoy se producen novedades en cuanto al mercado, el Salamanca UDS sí que se ha movido, tanto en el capítulo de salidas -se marcharon José Rodríguez, Miguel del Río, Pereira y Jony Romero- como en el de incorporaciones, con la llegada de Javi Navas, Jon Villanueva, Marco Tulio, Micky Guzmán y Alberto Durán, estos dos últimos sin haber debutado todavía con el equipo.