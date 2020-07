El Salamanca está peinando el mercado nacional en busca de fichajes y la lista de deseos del conjunto salmantino se centra en un portero, dos centrales, dos centrocampistas, un extremo y un delantero. A eso hay que sumarle dos fichas sub23 que irían a un portero y a un lateral derecho. Los representantes y agencias de representación están hablando o reuniéndose con Rafa Dueñas, que está haciendo las veces de director deportivo en este mercado de fichajes. La idea es tener una serie de jugadores contactados y controlados para que después sea el técnico que finalmente se siente en el banquillo el que decida por quién apostar. Dueñas busca ofrecer tres o incluso cuatro alternativas por puesto a reforzar y que sea el nuevo entrenador el que ponga la luz verde definitiva a las incorporaciones. El argentino Sergio Egea sigue siendo el candidato y podría darse la recta final de su fichaje en los próximos días, aunque todavía no ha firmado.

Eso sí, en los mayores de 23 años el perfil que busca el Salamanca es que hayan jugado ya en equipo con mucha repercusión ["Recre o Logroñés", son los clubes que el club tiene en boca como referentes] y es que la premisa es que no se arruguen en lo momentos clave y que sepan jugar con la presión en el Helmántico ante tantos espectadores. Esta es una de las carencias que han detectado de la pasada campaña donde futbolistas que llegaron tras destacar en equipos con menor foco mediático y de afición se vieron agarrotados por la presión.

Por líneas, el Salamanca está preguntando por porteros con experiencia y curtidos que aguanten bien la presión. Y además del meta mayor de 23 años busca otro con ficha sub23. Ya ha habido toma de contacto con varios experimentados guardametas pero se espera a la llegada del técnico para que diga el sí definitivo y sea el que seleccione.

En el lateral izquierdo la idea es que Edwin y Sepúlveda ocupen entre los dos ese carril, mientras que se buscan al menos dos centrales a la espera de que el club sepa si One va a continuar o no. Kristian Álvarez es el único central que tiene la continuidad asegurada. En la banda derecha está en el aire la renovación de Carpio y se busca otro sub23 en ese costado. En caso de que el salmantino no renueve habría que salir al mercado para buscar un lateral derecho.

En el doble pivote están Amaro y Sergio Molina y el club peina en busca de otros dos centrocampistas con horas de vuelo en equipos importantes de la Segunda B.

En los extremos, Monárrez tendrá ficha con el primer equipo y Owen Falconis ya ha renovado. Se busca además un senior de banda que ofrezca garantías. En el ataque Uxío y Gio Navarro estarán además acompañados por al menos otro delantero sénior.

Además, la idea del club es volver a apostar fuerte por el filial en Tercera División. La intención del Salamanca es configurar un segundo equipo plagado de sub23 pero ayudados por cuatro o cinco sénior que les ayuden a tener algo de oficio en los partidos más complicados. El club de la carretera de Zamora sigue en la búsqueda del técnico del filial de cara a la próxima temporada.