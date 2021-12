El Salamanca sigue enquistado y empata sin goles ante el Palencia Cristo Atlético

Otro empate sin goles del Salamanca. Esta vez los de Antonio Calderón firmaron tablas con el Cristo Atlético en un encuentro en el que estuvieron, por momentos, con algo de lucidez en el primer tiempo. En el segundo acto, los salmantinos desaparecieron y los palentinos perdonaron.

El Salamanca saltó al campo de La Nueva Balastera con un 4-4-2, con Hugo Díaz y Benito en el doble pivote. Los de Antonio Calderón querían tener el control del balón. Lo que tuvieron fue la ocasión más clara en el primer minuto de partido. Un saque de esquina con jugada ensayada que remata Carmona según le viene y salva el meta local como puede. El rechace, también le cae al de Jerez de la Frontera, pero la manda por encima del larguero. El Salamanca estaba cómodo y buscaba el descaro de Iban Ribeiro, que respiraba en la delantera con Manín.

No obstante, el Cristo Atlético fue quitándose de encima ese dominio salmantino y subió líneas. En minuto 23 a los palentinos le anulaban un gol por fuera de juego, mientras que el Salamanca respondía con un buen lanzamiento de falta de Hugo Díaz, que se fue por poco, y un cabezazo de Luis Telles. Eso sí, antes del descanso, el Cristo Atlético dispuso de la más clara del primer tiempo. Un balón queda suelto tras haber recibido Salcedo una falta que le mandaba al suelo. El Cristo Atlético no aprovecha que el árbitro no había señalado la falta y Espeso salva bajo palos.

En la segunda mitad el Cristo Atlético salió a morder y en los primeros cinco minutos acumuló varias llegadas de mucho peligro protagonizadas por Adrián Pérez y Frodo. Además, en el 65 los palentinos tuvieron una doble ocasión cuando el balón se paseó hasta en dos ocasiones por delante de la portería de Salcedo sin que nadie acertara a conectar esa pelota. El Salamanca, por aquel entonces, ya había caído en aquello de si no puedes ganar, no pierdas. Los salmantinos no llegaban a la portería rival, pero sabían maniatar en la recta final las intentonas palentinas.