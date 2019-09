El Salamanca se enfrenta al Amorebieta con el ‘espíritu’ Cortés

En medio de toda la tormenta institucional, el Salamanca juega este sábado a las 16.30 horas ante el Amorebieta sin entrenador en el banquillo pero la competición no espera a nadie. Pablo Cortés, que se hizo cargo del equipo esta semana, dirigirá desde la grada como pueda al no tener todavía ficha federativa por el caso ‘Chiquimarco’.

Los salmantinos visitan a un rocoso equipo como es el Amorebieta que además viene de demostrar en la primera jornada de Liga ante un coco como la Cultural Leonesa que compite muy bien. Los vascos empataron 1-1 en el Reino de León y pusieron en muchos apuros a los leoneses, que están llamados a ser dominadores de este grupo II.

El Salamanca no variará mucho su esquema de 4-4-2 que viene trabajando desde el inicio de la pretemporada. La portería, con Sotres, y la defensa, con Carpio, One, López y Adrián, parece que tienen dueño para hoy aunque las dudas de Cortés llegaría en el resto de zonas del campo. Amaro estará aunque tras sufrir el jueves un susto con un esguince leve en el tobillo puede que no salga de inicio y el técnico salmantino apueste por un doble pivote mexicano con Chatón y Chiapas, que regresa tras estar sancionado la primera jornada.