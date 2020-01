El Salamanca recibe al Amorebieta con el objetivo de sumar

La ciudad está al rojo vivo con la llega del Real Madrid en Copa del Rey para medirse al Unionistas el miércoles pero el Salamanca ajeno a esta fiesta tiene este domingo un compromiso clave para sus aspiraciones ligueras. Los de Aitor Larrazabal están obligados a ganar al Amorebieta en el estadio Helmántico a partir de las 17.00 horas. Y es que el técnico vasco suma un preocupante cuatro de 18 puntos en lo que va desde que se sentara por primera vez en el banquillo del Salamanca.

Larrazabal no podrá contar con Amaro y Aldo One, dos fijos en sus onces iniciales, por lesión, mientras que regresa a una convocatoria Gio Navarro tras unas semanas ‘castigado’ por su malestar de intentar salir del club por la falta de minutos. El entrenador del Salamanca tiene más a tiro encontrar sustituto a One con la presencia del mexicano Kristian Álvarez mientras que con Antonio Amaro en la medular podría tener más problemas. Chiapas sería el relevo natural pero el mexicano, de momento, no está teniendo la confianza de Aitor Larrazabal.

El Amorebieta llega octavo con 28 puntos, uno más que el Salamanca. Los vascos son un equipo muy peligroso a domicilio y es que en lo que va de campeonato han sumado 14 puntos con tres victorias, cinco empates y solo una derrota.