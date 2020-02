El Salamanca quiere ganar al Burgos para evitar más problemas

El Salamanca recibe este domingo al Burgos en el Helmántico a las 17.00 horas haciendo equilibrio para no caerse a la zona de peligro. Los de Aitor Larrazabal afrontan este partido en cuadro y con poco más de una docena de jugadores del primer equipo y con la sensación de que hay que sumar puntos para acercarse a esa cifra de 45 puntos para asegurar la permanencia y es que pensar en otro reto que no sea ese es una utopía. El Salamanca tiene 31 puntos, cuatro por encima del playout de descenso a Tercera, y debe pelear por comenzar a ganar partidos y acercarse lo antes posible a esa cifra.

El cuadro entrenado por Larrazabal está en medio de su particular infierno del calendario y es que tras verse las caras con Athletic B y Logroñés hoy lo hace con el Burgos para después acumular dos derbis consecutivos en las dos próximas jornadas ante el Unionistas en Las Pistas y el Guijuelo en el estadio Helmántico.

El técnico vasco tendrá difícil incluso hacer un once inicial por no hablar que completar la convocatoria será una odisea. Sotres bajo palos estará seguro, mientras que en los centrales aparecerán Borja López y One, con Kristian en el banquillo. Los laterales con las bajas de Sepúlveda, Tirlea y Carpio y la duda de Crespo, serían para los jugadores del filial Javi Medina y Ulises Zurita. En el centro del campo Amaro y Mati están tocados pero uno de los dos deberá acompañar a Sergio Molina en el doble pivote. Las bandas podrían ser para Galván en la derecha y Ulises Torres en la izquierda sino ocupa el lateral izquierdo. Arriba Altube vuelve tras sanción y Hugo Díaz podría ser su satélite.

El Burgos, en racha y apoyo. El Burgos llega con dos victorias consecutivas y cuatro encuentros sin perder. Los burgaleses en una situación un tanto similar a la salmantina, gran proyecto en cuanto a ambición pero que no responde con resultados, y lo hacen con el precedente del encuentro de la primera vuelta cuando los entrenados en aquel momento por Pablo Cortés estuvieron a buen nivel pero perdieron tras un gol en el 80 de Marcelo Dos Santos. El Burgos llegará con más de 200 aficionados al Helmántico hoy donde se espera un gran ambiente futbolístico.