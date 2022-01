El Salamanca quiere a Abraham Pozo, ex del Guijuelo

El Salamanca ya ha fichado a cinco futbolistas en este mercado de invierno como el extremo izquierdo Manu Moreno, el lateral izquierdo Alex Menéndez y los atacantes Juancho y Mikel Bueno, mientras que el extremo-lateral derecho Gustavo desde este lunes es oficialmente jugador del equipo entrenado por Calderón. No obstante, el conjunto salmantino no ha dejado el mercado y todavía quiere más. Al menos se busca un extremo o jugador de ataque más y ha puesto sus ojos, de nuevo, en Abraham Pozo, ex del Guijuelo y que ahora milita en el Don Benito.

El conjunto salmantino ha vuelto a la carga con el futbolista de Pueblonuevo del Guadiana (Badajoz), pero se ha encontrado con la negativa del Don Benito, equipo de Segunda RFEF entrenado ahora por el extécnico del Unionistas Roberto Aguirre, que se remite a su cláusula de rescisión de 30.000 euros. Pozo ya fue objeto de deseo del Salamanca en verano y semanas atrás, pero ahora cuando todo parecía cerrado en el capítulo de las incorporaciones, el Salamanca ha vuelto a insistir en su fichaje. Evidentemente, la negociación se ha enquistado y es que el conjunto salmantino no está dispuesto a pagar nada por su salida, mientras que los extremeños no dan su brazo a torcer.

Abraham Pozo suma seis goles en lo que va de temporada con el Don Benito en el grupo IV de Segunda RFEF, la misma cifra de goles que tiene en total el Salamanca hasta la fecha. Pese a que su temporada en el Guijuelo no fue muy destacada ni a nivel individual ni colectivo, el Salamanca comenzó a fijarse en él pero en verano no se pudo cerrar el fichaje y fue Don Benito su destino final.