El Salamanca no encuentra un entrenador que dé el ‘perfil Lovato’ y asume la multa

El Salamanca UDS tiene asumido en su fuero interno que esta decimotercera jornada le va a tocar abonar la multa de la RFEF por no presentar un entrenador titulado en el banquillo el próximo domingo, en el estadio Helmántico, frente al filial del Alavés [17:00 horas]. De hecho, así se lo ha reconocido la ‘inteligencia deportiva’ a distintos agentes de las negociaciones que está llevando a cabo durante las últimas horas. “No tienen nada”, aseguran a este diario. El perfil que se busca es el de “entrenador español”, “que conozca la categoría” y “que lleve al equipo al equipo al nivel deseado”, que es lo mismo, sin eufemismos de por medio, que firme hasta final de temporada y tenga una propuesta de fútbol atractiva. Ese perfil existe a día de hoy en el mercado, pero la inestabilidad mostrada hasta la fecha choca de manera frontal con los entrenadores que ‘cuadran’ e interesan: las conversaciones mantenidas hasta la fecha, que no han pasado de acercamientos formales sin entrar en profundidad en la negociación, exigen de partida o tomar las riendas del equipo esta temporada y también la que viene o traer gente de su confianza para dar forma al staff técnico. O, incluso, las dos. El otro lado de la negociación es el de los entrenadores que no entran dentro de los planes de Manuel Lovato para el cargo y que se ofrecen como solución inmediata; obviamente, sin respuesta del club.

Enredados, sin una punta de hilo por la que tirar y con el reloj descontando horas para el choque de la jornada 13, Rafa Dueñas se mantiene al frente del equipo, a pesar de que en la previa del encuentro del pasado sábado frente al filial de la Real Sociedad B en Zubieta el preparador azteca —sin título para ejercer como entrenador en la Segunda B— asumía pasar a un segundo plano: “Puede ser que sea mi último partido, pero vamos a ver lo que hace la directiva. Esperamos que sea el adecuado para lo que necesita el club”. No entra en las opciones a utilizar, por el momento, el parche de un entrenador de la casa que aporte el carné para eludir la multa...