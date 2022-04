El Salamanca no desaprovecha la oportunidad y se pone a dos puntos de la salvación (4-1)

Trámite solventado. El Salamanca no tuvo problemas para imponerse al Ceares, ya descendido, y los de María Hernández suman tres puntos clave de cara a la lucha por la permanencia. El cuadro salmantino afronta las tres últimas jornadas con una distancia de dos puntos con la salvación directa y con el playout de descenso. El objetivo de María Hernández cuando llegó era llegar con vida a las últimas jornadas y lo ha conseguido. Eso sí, en los tres encuentros que restan se verán las caras con tres equipos de la zona alta de la clasificación Cristo Atlético (cuarto), Pontevedra (líder) y Compostela (sexto).

De momento, el Salamanca tenía que ganar sí o sí. Daba igual el modo y es que el Ceares comparecía ya descendido y con un doloroso 0-7 la jornada anterior en su campo ante el Cristo Atlético. Nada, los asturianos ya son una panda de amigos que pelean por el orgullo, pero no pueden competir con nadie. De inicio, a los pocos segundos ya se notaba que la defensa asturiana estaba formada por una línea de flanes. Empezaron los de María Hernández a percibir el miedo visitante y ese era el camino. El Salamanca acumulaba llegadas, disparos a puerta, saques de esquina y solo habían pasado 15 minutos. Era cuestión de tiempo que el oleaje tumbara la barca del Ceares. Fue Arencibia, de falta directa, el que con excelso lanzamiento puso por delante a los salmantinos. No había lugar para la sorpresa en el estadio Helmántico. Siguieron los de María Hernández acumulando llegadas y ocasiones de gol. No obstante, en las pocas salidas de la cueva del Ceares Salcedo tuvo que intervenir para evitar disgustos mayores. El meta del Salamanca salvó dos en el primer tiempo que en caso de haber entrado habría mandado alguno al Complejo Asistencial de Salamanca con un cuadro claro de ansiedad por el descenso.

Antes de que acabara la primera parte, Arencibia recoge un rechace en el área y con un misil a quemarropa hace el segundo.

El segundo tiempo comenzó sin tregua y es que Ribero nada más comenzar el segundo acto de cabeza hacía el 3-0 y ya por fin ponía el letrero de tranquilidad en el estadio Helmántico. El Salamanca bajó ritmo, llegó el carrusel de cambios de María Hernández para dar refresco a los más castigados y el partido tornó a un bolo de pretemporada. En el 67, el visitante Óscar Fernández se cuela dentro del área ante la pasividad de la defensa charra para hacer el 3-1. Hubiera quedado en anécdota si no fuera por el hecho que tras el gol el Ceares tuvo dos ocasiones clarísimas para haber hecho el 3-2. No pasó nada, pero por si acaso en la grada ya había algunos pitos y peticiones de más testiculina a los de María Hernández.

El amistoso de agosto en el que se había convertido lo consumía el aficionados sin pena ni gloria y es que la gran mayoría ya daba por ganado este encuentro desde hace semanas.

Para finalizar la fiesta apareció un Juancho superlativo, que hizo el cuarto y ya acumula tres semanas marcando.

Objetivo cumplido y a dos puntos de la permanencia en Segunda RFEF.