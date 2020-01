El Salamanca mide sus fuerzas ante el Osasuna B

El Salamanca tiene este domingo una salida muy complicada a Tajonar para medirse al Osasuna B, que es sexto con tres puntos más que el conjunto de Aitor Larrazabal. La expedición salmantina partió este viernes con las bajas de Chatón, en periodo de recuperación, y las ausencias por decisión técnica de Calderón, Kristian y Gio Navarro. La baja del canario alimenta todavía más la polémica y es que ya se puede hablar que hay ‘caso Gio’. El jugador al verse sin minutos y que se quedó fuera de la lista ante el Tudelano en el último encuentro de 2019 pidió a través de su entorno salir. El propio Manuel Lovato frenó la operación y hoy tampoco estará en la convocatoria. Larrazabal ayer restó importancia al asunto. “Me he enterado (después de leer la edición de ayer de LA GACETA) que espera una posible salida y me ha sorprendido”, indicó Larrazabal, mientras que puso de manifiesto que espera que el club no le deje ir. “No sé si el club maneja la posibilidad de que se vaya, espero que no, veremos qué pasa”, agregó el técnico vasco.

El Osasuna B se presenta como un rival muy temido en Tajonar y es que en su campo en lo que va de competición solo ha cedido una derrota. Solo ha perdido 0-1 con el Logroñes y después ha sumado ocho triunfos como local por lo que el Salamanca tendrá que sudar este sábado a partir de las 16.30 horas si quiere conseguir algo positivo de su visita a Pamplona.