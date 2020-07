El Salamanca y Aldo One siguen negociando de cara la próxima temporada y es que el club salmantino después de indicarle que querían que siguiera cumpliendo así el año más de contrato que tiene el central, ahora le ha dicho que si quiere seguir tendrá que ser con una rebaja de su salario. El futbolista y su entorno ahora valoran si seguirán o buscarán otra opción lejos de Salamanca.

Aldo One tiene un año más de contrato pero el final de temporada no ha sido el esperado en sensaciones con el club y el ex del Deportivo B podría dejar el Salamanca aunque todavía no sabe cuál será su futuro la próxima temporada. De este modo, sería la primera petición de rebaja salarial a jugadores con contrato en vigor algo que también ha sucedido en el Unionistas en los casos de Javi Navas, Carlos de la Nava, Piojo o Gallego, donde acabaron aceptando esa situación. Álvaro Romero también está en esa situación pero todavía no ha aceptado esa rebaja y las posturas están bastante distantes.

One en varias ocasiones ha explicado estar cómodo e identificado con la afición y con el club pero ha sido crítico con la gestión de la entidad después de la temporada pasada marcada por polémicas institucionales.