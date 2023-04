El Salamanca, incapaz de retener los tres puntos ante una Arandina con diez (1-1)

El mismo día en el que la Semana Santa ofrece a las puertas de los Juzgados de Colón el perdón, el Salamanca UDS decidió condenarse una vez más. Lo divino hace tiempo que decidió dar la espalda al estadio Helmántico harto de tanto error humano. De bulto además. Y eso, pese a que de vez en cuando, les tira guiños como para ver cómo respira la cosa. Como sucedió en el arranque de la segunda mitad más loco vivido esta temporada en el viejo feudo de la carretera de Zamora.

Se pasó de un penalti en contra a verse por delante en el marcador y con uno más sobre el terreno de juego en un visto y no visto. ¿Qué fueron diez minutos de reloj? Todo comenzó con un empujón innecesario dentro del área de Miguelito sobre Ayoub que zarandeó los ya endebles de por sí cimientos sobre los que se sustenta este Salamanca UDS. Es ahí cuando el manto de la Virgen se extendió no sólo sobre la rea a la que ayer se le condonaron sus pecados en Colón, sino sobre toda Salamanca. Incluido un Jon Villanueva que le adivinó el lanzamiento a Santa, cuando a la Arandina se le abrían los cielos de la Segunda Federación (algo para lo que tendrá que esperar una semana más). Puesto el balón de nuevo en juego vino una agresión absurda e incomprensible de Haji sobre Mati que le cambio el aire al partido. Tanto que el Salamanca se vio en ventaja numérica (el líder jugó 39 minutos con uno menos) primero y, acto seguido, en el marcador, gracias a un buen cabezazo de Alvarito a un centro delicioso de Javi Navas que llegó ganada la línea de fondo.

Esa nebulosa de la redención, que además servía para dar un paso de gigante en la lucha por sellar el playoff de ascenso, se esfumó anotado el tanto. El Salamanca UDS dio un paso atrás inexplicablemente y empezó a ceder terreno y faltas sin ninguna necesidad. De la segunda de las cometidas en la frontal, Pesca se sacó de la manga un derechazo extraordinario que se coló por la misma escuadra de Jon Villanueva, que se estiró para nada. La afición del Helmántico se quedó atónita. Y el equipo también, que deambuló luego por el campo en busca de un gol y un triunfo que nunca llegó. Una más... ¿Y van?

Para evitar eso Chiapas hizo un dibujo esquemático de lo que quería, una especie de piloto automático (en la que el faro era el trivote formado por Mati, Amaro y Peli) en el 4-3-3, ante su ausencia en el banquillo por la sanción de Competición, que le tendrá apartado de la banda hasta el final de la fase regular –algo para lo que restan tres jornadas más-. Hubo momentos en los que el Salamanca supo qué hacer, pero muchos otros en los que se descomponía perdido en sus propias dudas más que por el buen hacer de la Arandina. Por esa vía, de hecho, tuvo dos ocasiones en el primer tiempo la Arandina para haber ajusticiado al Salamanca UDS y sellado el billete directo hacia la Segunda Federación; pero sorprendentemente en las dos al equipo de Álex Izquierdo se le nubló la vista, frente al cielo tan abierto que se le ofrecía.

La que tuvo Manu Calvo a los quince minutos puede que haya sido la más clara de la Arandina en toda la campaña. El error del conjunto albinegro en la salida del balón fue de bulto. El disparo del ariete de la Arandina fue sobre la mismita boca de gol y con Villanueva volando a tapar el hueco por justificarse más que por convicción de poder sacarle el remate... El caso es que se marchó por encima del travesaño. No vio puerta como tampoco la vio el remate demasiado cruzado de Átomo a la media hora de encuentro, cuando un nuevo error sacando el balón le pudo costar la misma vida al conjunto de Chiapas. Ahora Villanueva se cerró la meta con fe y acierto.

El Salamanca UDS también tuvo las suyas durante la primera mitad. No tan claras. Pero sí con peligro. Jara tuvo que volar para sacar con un arabesco el chut de Miguelito. A Durán también le tapó el disparo; y en el caso del último remate de Amaro, tras una buena acción de trenza, en la que Chiapas se dejó la voz pidiéndole a Gustavo que sorprendiera por el costado izquierdo, la estirada fue estéril, pues su zapatazo diestro no encontró portería. Como el equipo luego no fue capaz de encontrar el camino de un triunfo que parecía tener en la mano. Jehú, qué cruz.