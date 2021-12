El Salamanca da una nueva versión del positivo de Luis Martínez: “El primer test de antígenos era no concluyente”

El Salamanca UDS ha explicado su versión (una nueva a la dada este lunes) sobre el positivo de Luis Martínez, que es la siguiente: “Luis Martinez (también Manuel Robles), totalmente asintomático, fueron testeados en las instalaciones del Estadio Helmántico. Sus pruebas arrojaron resultados no concluyentes, por lo que se optó en un principio apartarles del resto del staff. Una vez dado el resultado positivo tras un segundo test, a ambos se les indicó automáticamente aislamiento, hasta cumplir lo determinado por el doctor Cuadrado”.

Teniendo en cuenta la hora en la que Luis Martínez abandonó el estadio sabiendo que era positivo a través de la prueba de antígenos, y no en PCR como anunció en un principio por un error asumido por el gabinete de comunicación (hecho que hizo constar a esta diario), el jugador debió conocer su positivo sobre las 17:30 horas (y a las 18:00 abandonó el recinto), que es cuando dejó el graderío del Helmántico en el que presenciaba como sus compañeros se ejercitaban a las órdenes de Calderón [“Automáticamente se le indica aislamiento”]. La versión explicada por el Salamanca UDS en la jornada de este martes, contrasta con las que dio el lunes. No casan de manera cronológica, pues a las 15:59 el club ya anunció que el jugador era positivo (cuando, al parecer, siempre según la versión actual del club, era “no concluyente”). Algo que en la jornada de este lunes el departamento de comunicación del club obvió y solo reconoció que las pruebas realizadas a Luis Martínez eran antígenos y no PCR como se indica.

No aclara el club en el comunicado qué hizo el jugador durante esa hora y media de margen entre un test y otro (tan solo que se apartó del resto del staff). Ya que el jugador apareció -tal y como recogen las imágenes captadas por este medio- dos minutos antes de las 16:00 horas vestido de calle en la puerta de vestuarios. Y cuando el jugador vuelve a ser captado por la cámara de este medio [17:10] lo hace sabiendo que tiene un test “no concluyente” vestido de corto.

El Salamanca UDS concluye su comunicado señalando que “ante situaciones como estas, el club siempre cumplirá las normas sanitarias vigentes, y no pondrá en riesgo la salud de nadie”. Que son las que dicta la Junta de Castilla y León a través de su Consejería de Sanidad (respaldadas en la Circular 36 de la RFEF), que señalan que el jugador debía de aislarse en su casa “automáticamente”, como bien dice ahora, y no realizar ningún tipo de “entrenamiento en aislamiento activo”, que es la versión que el club ofreció este lunes a este diario al preguntar por la presencia del jugador en el estadio Helmántico vestido de corto. Justificando su respuesta, entonces (ahora invalidada con el comunicado), en que “se cambia totalmente apartado en vestuario independiente solo para él y se lleva su ropa a lavar a casa”.