El Salamanca comienza la segunda vuelta visitando al Arenas

“Ellos han cambiado con respecto al primer partido de liga. Era un equipo con diferentes jugadores a lo que había sido el Arenas de los últimos años con futbolistas de más envergadura y más jugón. Al Salamanca le vino bien ese escenario y el césped del Helmántico en esas fechas estaba muy bien y se pudo hacer un juego vistoso y los tres puntos se quedaron en casa. Ellos han cambiado en todo y esta vez el campo no permitirá tampoco mucho juego”, describió Larrazabal, que destacó que el equipo salmantino tiene que ir preparado para lo que puede suponer el mal estado del campo por las lluvias y el frío vivido en el País Vasco en las últimas semanas. “Tenemos que sumar de tres en tres, pero siendo conscientes de que lo importante es sumar y si no se puede ganar hay que evitar perder”, insistió.

Larrazabal no podrá contar con Aldo One por lesión y su puesto en el once lo ocupará el mexicano Kristian. Se quedan en Salamanca Chatón y Calderón en su última fase de recuperación y Gio Navarro, que está descartado por tercer partido consecutivo. “Un jugador que no tiene puesta la cabeza en el club creo que no puede dar todo. Ya he hablado con él y me ha dicho que se olvida de salir y cuento con él. A partir del lunes le quiero a tope”, analizó el técnico vasco.