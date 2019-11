El Salamanca busca la victoria en casa cumpliendo 20 días sin entrenador

Que el Salamanca UDS no es un club al uso no es ninguna sorpresa. Su última decisión deportiva va en consonancia con ese camino de ‘autor’ que transita desde el inicio de la temporada: el “buen fútbol” como guion para el entrenador que venga —este domingo se cumplen 20 días sin que el conjunto del Helmántico tenga inquilino en su banquillo—. En ese esfuerzo ha centrado la semana Rafa Dueñas: “Ves como sí se puede tocar...”, es la sentencia de la preparación de la jornada 13 de Liga en el Grupo II de la Segunda B. Se la dijo José Luis Trejo el pasado martes a la ‘Inteligencia Deportiva’. Durante la semana no se ha movido ni una coma el planteamiento el 1-4-2-3-1 dibujado sobre la pizarra, con Ubis como única referencia en ataque; por detrás un mediapunta al uso: Álex Serrano había ocupado ese puesto durante toda la preparación; sin embargo, al no entrar en la lista de convocados para el choque de este domingo, las puertas para que Calderón ocupe finalmente ese puesto se abren de par en par.

En mitad de las dudas ideológicas del estilo que el Salamanca UDS debe de mostrar en sus partidos, se presenta en el estadio Helmántico el Alavés B. Que llega avisando: la pasada jornada le ‘rascó’ un empate a uno de los colosos de la Liga, la Cultural Leonesa. Para más inri, los precedentes del conjunto albinegro frente a equipos filiales no pueden ser menos halagüeños: no ha sumado un solo punto frente a los ‘B’. Es más, tanto contra el Bilbao Athletic como contra la Real Sociedad B cayó goleado. “Nos ha faltado ser contundente”, es el análisis hecho en la previa por Rafa Dueñas. El control del balón va encaminado a eso: a no estar a merced de lo que disponga el rival, y a no perdonar... “Son un equipo muy dinámico”, apuntó en su análisis el técnico azteca [‘patrón’ del staff técnico del Salamanca UDS a expensas del nuevo míster]. Y más si se suma la presencia de Borja Sainz: es la perla del filial vitoriano. Este curso ya ha jugado seis choques con el primer equipo; indiscutible con la selección sub 19 de España... Y para muestra el choque que disputó contra el Unionistas, gol incluido.