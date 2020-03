El Salamanca busca evitar la derrota en Merkatondoa

El Izarra, pese a estar en zona de descenso, es un rival incómodo cuando se mueve como local aunque no tanto como en campañas anteriores de ahí que esté en zona de peligro de descenso a Tercera División. Destaca la derrota que sufrió en el último partido de 2019 ante el Unionistas cuando los salmantinos se pasearon por Merkatondoa venciendo 2-6. El Izarra en casa esta temporada ha sumado 19 de los 27 puntos que tiene en el casillero ahora mismo.

El Salamanca lleva semanas en el alambre. Ha sumado dos empates en los dos últimos derbis que le mantienen con una ligera ventaja con respecto a la zona de descenso. No obstante, esa brecha es mínima y con una derrota salmantina se puede complicar el futuro deportivo del cuadro de Rafa Dueñas que después de una temporada llena de cambios se encuentra en mitad de tabla sin la permanencia asegurada. La visita de este domingo a Estella para medirse al Izarra a las 17.00 horas en Merkatondoa es una oportunidad para alejarse de la zona de descenso o para acercarse a la quema si no consigue puntuar.

Los navarros tendrán la baja importante del experimentado centrocampista Rúper por acumulación de tarjetas amarillas, por lo que los salmantinos tendrán un dolor de cabeza menos en el centro del campo.

Defensa de cinco. La expedición del Salamanca partió ayer hacia Logroño donde pernoctó para este domingo desplazarse en autobús a Estella, a unos 50 kilómetros, antes del encuentro ante el Izarra. Rafa Dueñas dejó fuera de la convocatoria a Edwin Hernández, tocado, y a Ubis, Tirlea y Ulises Torres por decisión técnica. El caso del delantero centro es bastante llamativo y es que cuando se lesionó Uxio tenía una gran oportunidad de ser el referente ofensivo de este Salamanca pero no ha aprovechado las oportunidades y está ahora muy lejos de la dinámica ni siquiera de ser titular. La principal novedad táctica que se verá este domingo en Merkatondoa será la defensa de cinco que planteará Rafa Dueñas. La idea es salir con tres centrales (Borja López, One y Kristian) con Carpio y Crespo en los costados. El centro del campo será para Chatón, Chiapas y Sergio Molina, mientras que en punta estarán Galván y Gio Navarro en busca de darle velocidad a la faceta ofensiva del Salamanca para sorprender a un Izarra que no tiene en la defensa ninguno de sus puntos fuertes en lo que va de temporada.

Cita clave para el Salamanca.